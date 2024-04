Domenico De Siano: “Il nostro tesoro non è un vaso che prendi e porti”

Nel merito della vicenda “Coppa”, è intervenuto anche Domenico De Siano. Il leader dell’opposizione, si affianca (con chiari distinguo) nella crociata dell’amministrazione di Lacco Ameno contro la Soprintendenza. “Quello che è successo – scrive De Siano – oggi (ieri, ndr) a Lacco Ameno è un affronto al nostro tesoro! Abbiamo appreso che per 20 giorni la Coppa di Nestore non sarà nel nostro museo.

Crediamo che il Comune di Lacco Ameno (al netto di tutto quello che diciamo da sempre!) sia vittima di un’aggressione istituzionale in bella mostra. La necessità di avere rapporti istituzionali seri deve essere alla base della collaborazione istituzionale tra Soprintendenza e Amministrazione Comunale. Non vogliamo strumentalizzare questa vicenda per fini politici locali ma vogliamo rivendicare il diritto della comunità di Lacco Ameno ad avere credibilità e rispetto.

C’è molto da criticare a Pascale e alla Tufano – chiosa l’ex senatore azzurro – nel merito delle vicende del Museo, ma siamo prima di tutto LACCHESI e come tali, meritiamo rispetto e chiediamo a chi di dovere di lasciare la Coppa di Nestore a Lacco Ameno. Il nostro TESORO non è un vaso che prendi e porti, il nostro TESORO è tale e come tale deve essere rispettato!”