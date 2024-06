Domenica sera evento Eduardo De Crescenzo in concerto a piazzale De Felice

De Crescenzo torna sull’isola dopo diversi anni di assenza e l’attesa per il suo live è altissima già da diversi giorni: sono tantissimi i fan che vogliono tornare a godersi un suo concerto dopo che per anni le sue date estive nelle arene isolane hanno fatto regolarmente registrare il sold out ed in più di un’occasione è stato necessario aggiungerne altre vista l’enorme richiesta.

Il rapporto che lega la nostra isola al cantautore e musicista napoletano è infatti da sempre speciale e le sue esibizioni dal vivo ad Ischia sono sempre state di grandissima intensità e successo, col pubblico che canta a memoria dalla prima all’ultima strofa le sue tante hit: Ancora, E la musica va, Al piano bar della Susy, Dove c’è il mare, Mani, Amico che voli per citare solo alcuni dei successi di una carriera lunghissima e fortunata in cui il rapporto col pubblico ed i fan è stato uno degli elementi chiave.

A Casamicciola De Crescenzo porterà il suo Essenze Jazz, che “più che il titolo di un concerto è la definizione che l’artista stesso darebbe oggi della sua musica” che di fatto va al di là delle etichette e dei generi.

Si tratta di un format originale che si può riascoltare all’infinito perché non si ripete mai uguale: in dialogo aperto con i grandi jazzisti che lo accompagnano sul palco e che consente molti momenti di composizione estemporanea che arrivano a sorpresa per il pubblico e per loro stessi che stanno suonando.

Presentato per la prima volta nel 2012 al Teatro San Carlo di Napoli Essenze Jazz è diventato il suo documento d’identità, una biografia musicale che gli consente di tenere insieme i suoi molteplici talenti di cantante, interprete, fisarmonicista, compositore, arrangiatore; il concerto in cui riesce a tenere insieme quel pubblico pop generazionale cresciuto con i valori umani che Eduardo trasmette con la sua musica e quel pubblico di “bocca buona” consapevole dei suoi talenti artistici.

Essenze Jazz è una biografia musicale emozionante che svela in un unico concerto tutte le caratteristiche del mondo sonoro di Eduardo. Le interpretazioni raffinate degli chansonniers italiani e napoletani che a inizio del XX secolo s’ispirarono alla Francia, il ritmo serrato del vocalizzo scat che scopriva nell’adolescenza nei locali americani sul porto di Napoli dove la sera si suonava il jazz, le suggestioni del Mediterraneo che lo ispirano dal mare o dai vicoli della sua città.

Con De Crescenzo sul palco ci sarà un line up di musicisti tra i più apprezzati della scena jazzistica nazionale: Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Scannapieco al sassofono e Susanna Krasznai al violoncello.

“Siamo grati ad Eduardo di aver accettato il nostro invito di tornare ad esibirsi sulla nostra isola e di aver scelto proprio Casamicciola per farlo; abbiamo voluto organizzare un cartellone di eventi per questa estate , con grandi nomi della musica italiana, per affermare una volta ancora che questo paese è vivo e le sue attività turistiche in piena attività” afferma il sindaco Giosi Ferrandino.

Il concerto di Eduardo De Crescenzo è un evento gratuito e l’inizio è programmato per le ore 21.30