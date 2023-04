Discutere dal secondo posto in poi. E basta! | #4WD

“Quattro volte nella storia il Napoli ha battuto la Juve all’andata e al ritorno. Vero, questo è un campionato falsato. Come lo sono stati quelli alterati da chi non ha rispettato le regole, acquistando campioni che non poteva acquistare. Pagando stipendi sottobanco, con accordi truffaldini. Vero, questo è un campionato falsato per la corsa all’Europa e pure per la salvezza. Solo un rincoglionito, però, potrebbe pensare che sia stata falsata la corsa scudetto in un campionato che s’è giocato sempre e solo per il secondo posto. La vera penalizzazione imposta ai bianconeri è l’assoluta inferiorità tecnica e tattica.”

Lo ha scritto Arturo Minervini su TuttoNapoli.net, ma mi sento di sottoscrivere questa riflessione parola per parola, proprio come se l’avessi scritta io, tant’è che l’ho anche proposta sul mio profilo Facebook, ovviamente menzionandone la fonte.

TuttoNapoli.net è una testata di parte (nomen omen) e sebbene capita che si lasci andare a commenti discutibili, è altrettanto vero che sovente è in grado di mettere in luce osservazioni di oggettiva verità. E quest’ultimo passaggio si associ alla perfezione con quanto Vi ho scritto nel #4WD di sabato, quando ho messo sì alla luce la scarsa obiettività di certa stampa sportiva ma, al tempo stesso, quella stentorea capacità dei fruitori dell’informazione di riconoscere al Napoli il merito di aver letteralmente ammazzato un campionato non certo perché lo stesso sia stato falsato, ma per manifesta superiorità sul campo.

Trovo patetico non solo il silenzio a caldo di certi tifosi della Juventus, ma il bieco tentativo di creare, a distanza di poche ore, una sorta di conventicola online in cui riversare sia l’odio atavico verso Napoli e il Napoli sia il fiele e la bile derivanti dalla sconfitta di domenica sera, in cui solo la mancata revisione al VAR del cattivissimo e deplorevole gesto di Gatti su Kvara ha consentito di evitare la convalida del gol di Di Maria viziato dal fallo non fischiato su Lobotka.

Aspettiamo tutti con ansia le giuste punizioni per questi ladruncoli seriali del pallone di casa nostra.