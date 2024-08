Disastro fogne a Lacco Ameno, stanotte intervento dell’EVI

Nella notte tra il 29 ed il 30 agosto, previa sospensione dello scarico in fogna di acque termali da parte dei termalisti locali, operai e tecnici dell’EVI spa provvederanno a realizzare un collegamento tra la nuova rete fognaria, costruita dal Comune di Lacco Ameno, e la vecchia condotta in ceramica che sfocia nell’impianto di sollevamento in condotta sottomarina, situato in località Capitello.

Grazie ad un’attenta ispezione effettuata dalla struttura tecnica dell’EVI si è infatti scoperto che, attualmente, il collegamento è solo parziale: quindi, in occasione di piogge imponenti, la massa d’acqua piovana mette in pressione la rete fognaria esistente, determinando l’apertura di alcuni chiusini lungo il corso Angelo Rizzoli, con la conseguente tracimazione dei reflui sulla sede stradale.



Per il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’EVI spa, dott. Mario Basentini, “con quest’operazione, che andiamo ad effettuare di notte per impattare il meno possibile sulle attività quotidiane e connesse al turismo, speriamo di attenuare decisamente la problematica degli allagamenti sul corso principale del paese. Tuttavia, per onestà intellettuale, devo aggiungere che, comunque, l’impiantistica del posto è afflitta da altre criticità, per cui bisognerà studiare soluzioni che siano definitive”.