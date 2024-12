Dionigi Gaudioso: “Buon Natale, Barano!”

Dionigi Gaudioso | Cari Concittadini, in occasione delle festività natalizie, desidero rivolgere a tutti voi un messaggio di auguri e condivisione, ripercorrendo i principali traguardi raggiunti nel corso dell’anno. Nella mia duplice veste di Sindaco del nostro Comune e di Consigliere della Città Metropolitana di Napoli, ho avuto l’onore di contribuire a importanti risultati per la nostra comunità e per l’intera Isola. Tra questi, spicca l’acquisto del Centro Polifunzionale da parte della Città Metropolitana, che ha finalmente consentito di accorpare tutte le classi del Liceo Statale “Giorgio Buchner” in un unico immobile, migliorando notevolmente le condizioni logistiche e didattiche per i nostri studenti.

Inoltre, è stato completato l’iter burocratico per avviare i lavori di ristrutturazione dell’immobile che ospita l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella”: un intervento da 6 milioni di euro che partirà nel mese di gennaio. Sempre grazie alla Città Metropolitana, sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità sull’Isola d’Ischia, oltre a ulteriori fondi dedicati al turismo e allo sport, settori strategici per la nostra economia. Anche a livello comunale, abbiamo raggiunto risultati importanti per lo sviluppo e la tutela del nostro territorio. Tra le opere più significative, voglio ricordare l’ultimazione dei lavori per la scogliera sommersa a protezione del litorale dei Maronti, un intervento essenziale per contrastare l’erosione costiera, e il primo finanziamento ottenuto per i lavori di messa in sicurezza della scuola di Buonopane.

Di grande rilevanza sarà, inoltre, l’approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile, che sarà discusso nella prossima seduta consiliare del 27 dicembre. Non meno importante è stata l’attenzione alla cultura e allo svago, con gli eventi del progetto culturale “Librarsi tra mare e Monte” e gli straordinari concerti di Giusi Ferreri, Franco Ricciardi e Mr. Rain, che hanno reso più vivo e partecipato il nostro territorio. Le sfide che ci attendono richiederanno impegno, determinazione e uno sguardo sempre rivolto al bene comune. Sono certo che, con l’aiuto degli amministratori, dei dipendenti comunali e soprattutto con la partecipazione attiva di tutti voi cittadini, riusciremo a trasformare ogni difficoltà in opportunità per il nostro territorio. A voi e alle vostre famiglie, ai turisti che sceglieranno la nostra Isola, alle Autorità Civili, Religiose e alle Forze dell’Ordine, rivolgo i miei più sinceri auguri di un Natale sereno e di un Anno Nuovo ricco di soddisfazioni. Buone Feste!