Dino Ambrosino: “Che la Pasqua possa portare sostegno agli italiani”

Dino Ambrosino, attraverso il suo profilo Facebook, ha fatto il punto della situazione riguardo il covid-19 e la situazione sull’isola, oltre che gli auguri di Buona Pasqua alla popolazione.

“Procida è un porto di mare. La nostra gente lavora in giro per il mondo, e per questo avevo sottolineato che il contagio poteva capitare. Determinante era il rigore dei nostri comportamenti, per disperdere l’ospite indesiderato. E devo riconoscere la responsabilità di questa mia comunità, nell’osservare le stringenti leggi nazionali e l’ordinanza comunale.

Il giovane marittimo sta bene e continua ad avere sintomi molto leggeri. Per cautela ieri sono stati tamponati anche i familiari. Stanotte ho chiesto i risultati, tutti negativi, e negativi pure i test rapidi somministrati a 10 cittadini in isolamento domiciliare.

Che la Pasqua possa portare serenità a questa famiglia coscienziosa che si è presa uno spavento difficile da dimenticare. Che la Pasqua possa portare sostegno agli italiani, soprattutto a chi è rimasto solo e ha bisogno della comunità per tornare a stare bene. Auguri a tutti di buona Pasqua.”