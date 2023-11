De Marco avvisa l’Ischia: “Abbiamo il dovere di sfruttare il fattore casalingo”

A cura dell’addetto stampa Marcello Bartoli – E ‘già tempo di campionato. Dopo il ko di domenica scorsa contro il Trastevere, per l’Anzio c’è subito l’occasione di riprendere la marcia giusta nel match in programma domani contro l’Ischia.

-Andrea, domenica si è trattata della classica giornata storta. Come hai ritrovato il gruppo nel post Trastevere? Hai percepito la voglia di reagire e di mettersi alle spalle il periodo negativo?

“Di sicuro ho trovato un gruppo concentrato, siamo consapevoli di aver perso in modo meritato domenica scorsa, anche perchè un quattro a zero è un risultato pesante, a prescindere dalla prestazione che a tratti è stata positiva. Non vogliamo cercare alibi, ma solo mettere in campo al più presto la nostra determinazione nel cercare il risultato”.

Domani al Bruschini arriva l’Ischia, che gara ti aspetti? Ci sono i presupposti per centrare l’intera posta in palio?

“Il calcio di bello ti offre la possibilità di giocare a distanza ravvicinata, quindi abbiamo il dovere di sfruttare il fattore casalingo, certo non posso avere certezze sul risultato, ma di sicuro non nutro dubbi sul fatto che in campo metteremo tutto. Ho notato negli occhi dei miei compagni la voglia di riscattarsi, al pari della nostra unità. Domenica ho visto Marco Giordani affranto dopo aver sbagliato il rigore che poteva cambiare il destino della gara, da compagno di squadra e rigorista mi è sembrato doveroso stargli a fianco e provare ad incoraggiarlo. Questo è lo spirito giusto, siamo consapevoli che non possiamo vincere tutte le gare, perchè siamo in un campionato duro e competitivo, ma nulla ci impedisce di alimentare le nostre ambizioni e puntare a giocarcela alla pari con tutti”.