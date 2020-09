Da lunedì prossimo tornano le tariffe promozionali per i residenti di Medmar

Da lunedì prossimo torneranno attive le tariffe promozionali Medmar per auto e moto residenti grazie alle quali sarà possibile traghettare con tutte le corse della compagnia, per Pozzuoli o Napoli, a costi contenuti: 40 euro per le vetture per andata e ritorno e 20 per moto e scooter sempre per viaggi di andata e ritorno e con il conducente incluso nel prezzo.

In un momento così difficile anche per Ischia, Medmar ritiene di poter offrire un contributo concreto ai residenti garantendo nuovamente collegamenti marittimi a prezzo ridotto e per tutto l’inverno; la Promo Residenti infatti resterà in vigore sino al 21 marzo del prossimo anno.