Cuore ischitano ed eccellenze campane: Nino Di Costanzo cucina per i ministri del G7

Nino Di Costanzo, considerato uno dei talenti più brillanti nel panorama enogastronomico monadiale, ha ideato un menu ispirato alle eccellenze dell’Irpinia, su esplicita richiesta del ministro Piantedosi, includendo anche omaggi alle isole e al resto della Campania. Nino Di Costanzo ha definito il menu per la cena di gala che si terrà stasera, in occasione del G7 degli Affari Interni a Mirabella Eclano. Lo chef, due stelle Michelin con il suo “Danì Daison” di Ischia, ha portato la sua fidata brigata, che sta lavorando intensamente a Villa Orsini, il resort che ospita l’incontro.

“Gli aperitivi offriranno un viaggio attraverso le specialità di tutta la Campania, passando da Nerano a Capri, dall’Alto Casertano fino alla mia amata Ischia, includendo anche un assaggio di pizza”, afferma Di Costanzo. Successivamente, si passerà agli antipasti con uno strudel di verdure accompagnato da tartufo e funghi ovuli, seguiti da due primi piatti: un risotto ai porcini e castagne e un tortello con stracotto. Come secondo, verrà servito l’agnello Laticauda, una pregiata razza ovina dell’Appennino campano nota per il suo sapore delicato, accompagnato da una parmigiana di melanzane. Il tutto sarà accompagnato dai vini di Quintodecimo, partner dell’evento, che selezionerà etichette specifiche per ogni piatto. Per i dessert, è prevista una reinterpretazione del torrone, una vera istituzione locale, insieme ad una varietà di dolci della tradizione regionale, comprese sfogliatelle e babà. Parteciperanno inoltre gli executive chef locali Nunzio Carannante e Antonio Meninno.

“Mi sento emozionato e responsabile, orgoglioso di essere stato scelto per questo evento così rilevante”, afferma Di Costanzo, il cui profilo rimane umile nonostante abbia cucinato per celebrità come Bill Gates e Zuckerberg. “La cultura del lavoro e la passione per ciò che facciamo sono fondamentali. Ho realizzato il mio sogno aprendo un ristorante a Ischia, nella casa di famiglia. Papà mi raccontava dei sacrifici per comprare il terreno che è ora il nostro giardino. Mi disse: ‘Fa’ che questo luogo diventi importante’. Quelle parole mi hanno motivato a restare a Ischia. La cantina dove nonno allevava i conigli è ora la mia cantina dei vini”.