Covid19. Barano, Forio, Ischia e Serrara Fontana acquistano 5000 test rapidi

I Sindaci dei comuni di Barano d’Ischia, Forio, Ischia e Serrara Fontana hanno dato mandato ai responsabili degli uffici competenti per la predisposizione degli atti necessari per l’acquisto di n. 5000 test rapidi SARS-COV-2 IGM/IGG GOLD.

I citati test consentiranno di determinare i risultati in pochi minuti e dunque possono essere considerati un valido supporto per le attività dell’Asl considerato che i tempi di attesa del prelievo del tampone e dell’esito dello stesso, sono, ad oggi, non brevi.

In attesa dell’arrivo dei test rapidi, le amministrazioni comunali stanno stilando un protocollo per stabilire le modalità di somministrazione degli stessi.

I Sindaci, sicuri che in questa fase vi sia l’impegno pieno dell’Asl e di tutti i soggetti istituzionali e non, si augurano che, in un clima di collaborazione, venga delineato un quadro unitario ed efficace per la gestione di questa fase emergenziale.

L’acquisto dei 5000 test rapidi SARS-COV-2 IGM/IGG GOLD costituisce un primo impegno e, qualora si verificasse la necessità concreta di provvedere all’acquisto di ulteriori test o attrezzature, si provvederà a tutto quanto dovesse essere necessario per fronteggiare questo momento drammatico che sta vivendo anche la nostra isola.

Dionigi Gaudioso, Francesco Del Deo, Vincenzo Ferrandino, Rosario Caruso