Covid19 a scuola. Isolamento per la classe, da domani tamponi

Nella mattinata di oggi, a completamento di quanto avevamo scritto ieri sera, l’autorità sanitaria locale ha comunicato la positività alla scuola e ha assunto delle decisioni improntate su concetti di prevenzione e repressione del contagio.

Dall’attenta analisi del contact tracing realizzata con la giovane positiva in via precauzionale gli epidemiologi dell’ASL hanno comunicato alla scuola l’isolamento fiduciario per l’intera classe frequentata dalla studentessa. Contemporaneamente, inoltre, è stato disposto già dalla giornata di domani, la campagna di tamponi da eseguire presso il drive-in operativo all’esterno dell’ospedale Rizzoli. Una scelta di buonsenso.

All’esito dei tamponi, quelli che il Presidente De Luca ha garantito di ricevere in 24 48 ore in caso di negatività, ovviamente, è consentito il rientro in classe.

Sarà stato un caso, ma importante sottolineare che nella giornata odierna la classe attualmente in isolamento non ha frequentato l’istituto scolastico perché come da calendario ha eseguito il proprio turno di Didattica a Distanza dai rispettivi domicili.

Mentre si tranquillizza lo scenario scolastico vale la pena rimarcare e evidenziare la necessità di rispettare tutte le regole raccomandate: indossare correttamente la mascherina, detergersi spesso e bene le mani e praticare il distanziamento interpersonale.