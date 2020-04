Covid-19. Federalberghi Ischia dona al Rizzoli il macchinario per l’analisi dei test

Nella mattinata di oggi , 14 Aprile 2020, è stata donata dalla Federalberghi Ischia e Procida all’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno , il macchinario SNIBE Diagnostic Maglumi 600 con un primo lotto di kit per effettuare i test.

L’individuazione di questa apparecchiatura è avvenuta di concerto con il presidio sanitario dell’Asl Na 2 e i responsabili del nosocomio isolano .

Essa consentirà di velocizzare l’accertamento di eventuali casi positivi al virus attraverso la ricerca degli anticorpi.

Un macchinario che terminata l’emergenza potrà essere utilizzato anche per ulteriori test utili alla regolare attività sanitaria.

Un ringraziamento alla generosità dei soci e soprattutto agli operatori sanitari dell’Ospedale Rizzoli per la loro preziosa opera ed a tutti i lavoratori che in questo periodo svolgono il loro compito per tutti noi.