Corsi online accreditati: un investimento essenziale per la formazione professionale continua

In ambito business non si smette mai di imparare: mentre il settore degli impieghi è sempre più competitivo, i professionisti che desiderano restare aggiornati sulle novità e magari ambire anche ad una crescita nel proprio settore devono investire su sé stessi. Come? Attraverso i corsi professionali.

I corsi professionali, disponibili in presenza ma soprattutto online in modalità e-learning, permettono attraverso materiale didattico coinvolgente l’apprendimento di nuovi concetti, modalità di lavoro, software e molto altro ancora, restando aggiornati su tutte le ultime normative e novità del proprio campo. Oltre alla vastissima gamma di proposte formative volontarie con certificazione, sono disponibili opzioni online accreditate che danno diritto a CFP richiesti da diversi ordini.

Cerchiamo insieme di capire perché investire in corsi online accreditati, quali vantaggi può ottenere un lavoratore scegliendo una formazione professionale continua e soprattutto approfondiamo la tematica di quelli che danno diritto a CFP.

Cosa si intende per formazione professionale continua

Se c’è una caratteristica che accomuna tantissimi settori professionali è quella dell’evoluzione: negli ultimi anni, complice anche il digitale, tantissime cose sono cambiate con una rapidità mai vista prima. Imparare e non fermare la propria formazione è essenziale.

Ma con “formazione professionale continua” non ci si limita a definire la necessità o la volontarietà di imparare nuove competenze, si va piuttosto a trattare un vasto campo di specialistiche in cui è assolutamente imprescindibile essere aggiornati sulle novità. Lo strumento non solo permette di alimentare la cultura personale e professionale ma spinge ad ottenere maggiore prestigio nell’ambiente lavorativo, sia agli occhi del cliente che delle aziende con collabora.

Corsi per ottenere CFP: di cosa si tratta

Chi è uscito da poco dall’università conosce bene il concetto di credito formativo e forse pensava di esserseli lasciati alle spalle; in realtà, sono obbligatori per diverse categorie. Ingegneri, architetti, geometri, giornalisti, periti industriali sono solo alcuni esempi dei settori in cui sono necessari.

Nel mondo del lavoro prendono l’acronimo di CFP, ovvero crediti formativi professionali. Ad essere coinvolti sono diversi specialisti che hanno necessità di aggiornamenti e approfondimenti per poter ottenere le competenze necessarie per continuare ad operare.

Ad occuparsi dell’obbligatorietà dei CFP è il D.P.R. 137 entrato in vigore nel 2012: qualora non venissero raggiunti i crediti formativi richiesti si va incontro ad un illecito disciplinare che comporta pene fino alla radiazione dall’Ordine o dall’Albo di appartenenza.

A chi affidarsi per la formazione professionale continua

Ora che ci è chiara l’importanza dell’investimento nella propria formazione, volontaria o obbligatoria che sia, è fondamentale capire a chi affidarsi per iscriversi a corsi certificati.

Un’ottima opzione è scegliere Unione Professionisti, un portale dedicato alla formazione professionale specializzata nell’aggiornamento e che mette a disposizione degli utenti un ventaglio ricchissimo al passo con i tempi; molti di quelli accreditati presenti danno diritto a CFP richiesti dai diversi ordini avendo il plus di seguire tutto da remoto tramite il proprio PC o smartphone ma soprattutto con una maggiore libertà oraria.

Con recensioni decisamente positive, un’interfaccia pratica ed efficace ma soprattutto offrendo contenuti di qualità, il portale di learning resources offre persino la possibilità di pagare in comode rate mensili per poter accedere alla migliora proposta formativa gestendo al meglio il bilancio familiare.

Qualche curiosità in più sulla formazione continua

Il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali parla di formazione continua con l’obiettivo di migliorare le competenze e il livello di qualificazione, sperando di poter così alzare il tasso di occupazione.

Se da una parte ci sono campi in cui la formazione continua può essere vantaggiosa ma volontaria, per i professionisti è obbligatoria dal 2012: ad occuparsene è il decreto 137 che delega però agli ordini la caratterizzazione e le richieste in merito.

Chi cerca nuove opportunità professionali avrà più chance che il proprio profilo lavorativo diventi rilevante, avendo la possibilità di scegliere tra diversi corsi certificati per potersi specializzare ma è anche un ottimo modo per tenersi attivo e continuare ad investire su sé stessi.

Preparati e motivati, i professionisti puntano al successo comprendendo quanto la scelta di corsi certificati in modalità e-learning online sia la scelta migliore per coniugare vita privata, lavorativa e formazione continua.