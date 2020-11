Coronavirus, prosegue l’aumento esponenziale di contagi: 56 nuovi casi per le isole

L’Unità di Crisi regionale rende noto l’aggiornamento sull’emergenza Covid-19 in Campania per mercoledi 4 novembre. Sono per la prima volta più di quattromila i positivi in Campania. Ed anche le isole di Ischia e Procida schizzano a 447 casi di positività. 379 casi positivi risultano residenti in uno dei comuni dell’isola d’Ischia. Invece sono 68 i positivi dell’Isola di Procida. Dall’inizio della pandemia compresi i deceduti ed i guariti sono 600 gli isolani risultati positivi al Coronavirus.

In tutta la Campania,questo mercoledì, come dicevamo, sono stati superati per la prima volta in Campania i quattromila positivi. 329 gli asintomatici e 15 i decessi. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. Ecco i dati dell’unità di Crisi.

Il report

Aumentano proprozionalmente anche i sintomatici: 329.

Questo il bollettino di oggi:Positivi del giorno: 4.181di cui:Asintomatici: 3.852Sintomatici: 329Tamponi del giorno: 21.684Totale positivi: 69.613Totale tamponi: 1.031.736Deceduti: 15Totale deceduti: 739Guariti: 397Totale guariti: 14.386Report posti letto su base regionale:Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 590Posti letto Covid:Posti letto di terapia intensiva attivabili: 243Posti letto di terapia intensiva occupati: 175 (-52)Posti letto di degenza attivabili: 1.940Posti letto di degenza occupati: 1.569 (+72)