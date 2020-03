Coronavirus e Fuga dal nord est: Quarantena obbligatoria per chi arriva ad Ischia

Oltre agli appelli social dei sindaci (che farebbero bene a mettere i controlli e forze dell’ordine agli sbarchi ) il governatore La Regione Campania con ordinanza numero 8 ha rimarcato l’obbligo già valido di autosegnalarsi ai medici di base ed alle ASL e di restare a casa in auto isolamento. Ecco il testo integrale. L’ordinanza numero 8 reca un passaggio importante resta valida fino al 3 aprile con obbligo di divieto di sbarco ad ischia e su tutte le isole del Golfo fino alla stessa data (anche se superato dalla istituzione della zona rossa con i relitti divieti). Nota importante per i disabili consente la sospensione delle terapie su richiesta senza perdere il diritto una volta superata l’emergenza sanitaria.

Ecco il testo dell’ordinanza :

ORDINANZA

1. Tutti gli individui che hanno fatto 0 faranno ingresso in regione Campania. con decorrenza dalla del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020 provenienti dalla Regione Lombardia c dalle province di Modena. Parma. Piacenza. Reggio nell’Emilia, Rimini. Pesaro c Urbino. Alessandria. Asti. Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. Padova. Treviso e Venezia, hanno l’obbligo: « di comunicare tale circostanza al Comune c al proprio medico di medicina gencralc ovvero alpediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblicaterritorialmente competente;- di osservare ia permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo to siato diisolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi:- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;- in caso di comparsa di simomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o ilpediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.2. Ai concessionari di servizi di trasporio acrco, ferroviario e autostradale c’ fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLI i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte e provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie anche dell’Alta velocità del territorio regionale. 3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: pn«piscine. palestre, centri benessere.4. Della data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, e’ disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili. la facoltà di differimento delle terapie. su ” richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò’ comporti decadenza dal diritto alla