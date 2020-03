Coronavirus, Di Scala: Militarizzare subito controllo flussi a porti, stazioni, terminal e aeroporti”

Potenziare subito le attività di identificazione, di monitoraggio della provenienza dei passeggeri e di controllo sanitario con termoscanner in tutti i siti e gli snodi intermodali della Campania. Lo chiede al governatore campano Vincenzo De Luca la consigliera regionale Maria Grazia Di Scala, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania.

Per l’esponente di Forza Italia “servono veri e propri ceck point militarizzati in tutti i porti, anche minori, nelle principali stazioni ferroviarie, nei terminal-bus e negli aeroporti della Campania”.

“Le misure fin qui adottate – avverte Di Scala – non bastano affatto, come dimostra il caso Ischia e come testimoniano i dati sui flussi e sulla diffusione del contagio in Campania”. “Tanto più – aggiunge – in presenza delle numerose deroghe allo stop delle attività produttive e commerciali e alla quarantena”.

“Chiedo a De Luca un impegno straordinario, in Regione e presso il governo, perché si potenzino e si estendano i controlli sui movimenti e sui flussi dei cittadini, campani e non, nella nostra regione. In gioco la tenuta dell’intero sistema sanitario, la possibilità di garantire non solo il diritto alla salute ma la vita stessa”, conclude Di Scala.