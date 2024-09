Coppa Italia, Serie D. Ignazio Battista si presenta con una magia e l’Ischia riparte dal cuore di Capitan Trofa

COPPA ITALIA, SERIE D.

ISCHIA-REAL ACERRANA 2-1

Una prova di carattere, una vittoria in rimonta e un trionfo che evidenzia l’ottimo inserimento degli acquisti estivi nel gruppo dello scorso anno. L’Ischia Calcio si presenta alla nuova stagione sportiva con un successo sull’Acerrana nella gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. La squadra di Enrico Buonocore (sostituito da Simone Corino in panchina, ndr), di scena a Casalnuovo a causa dell’indisponibilità del “Mazzella”, ribalta gli avversari dopo il momentaneo vantaggio e si assicura la qualificazione ai trentaduesimi di finale della competizione.

Diversi volti nuovi nello scacchiere di partenza: c’è il giovanissimo Zandri tra i pali, in difesa spicca Giuseppe Mattera accanto a Pastore con Giovanni Mattera a sinistra e l’inamovibile Florio a destra. Confermato il tandem Maiorano-Giacomarro in mediana, Quirino completa il reparto. Tridente inedito: Gadaleta e Battista supportano Favetta in fase offensiva. Prima parte di gara complicata per i gialloblù che rischiano sulle iniziative dei granata. Al 7’ Laringe va via a destra e pennella al centro dove Samb impatta in acrobazia, il suo mancino termina sul fondo. Passano pochi secondi ed è proprio l’attaccante a guidare il contropiede, poi il passaggio per Ndiaye che punta l’area e con il destro non inquadra lo specchio della porta. Soltanto al 9’ gli isolani si portano in zona d’attacco con una conclusione da dimenticare di Maiorano che fallisce l’esecuzione della giocata.

Al 10’ Laringe sguscia via sulla trequarti e calcia dai venti metri, la sfera si spegne fuori. Il fantasista di Sannazzaro è ispirato, al 16’ sventaglia per Ndiaye che beffa Mattera alle spalle e chiude l’azione con un tiro in piena area: Zandri fa un miracolo e si rifugia in corner. Sugli sviluppi successivi il portiere smanaccia, generando un flipper. L’arbitro ferma il gioco per fallo in area. Sul ribaltamento di fronte squillo di Battista e Rendina controlla, alla lista delle occasioni si aggiunge anche il tentativo di Giacomarro che trova pronto l’estremo difensore. Al 27’ Samb ci prova direttamente da piazzato, Zandri non corre particolari rischi. Dieci giri di lancette più tardi si sblocca il risultato a Casalnuovo. Ndiaye riceve da angolo, si accentra e con il destro dalla distanza sorprende il giovane gialloblù. Nel finale di frazione cresce l’Ischia: archiviato uno spunto di Mattera e un pasticcio Rendina-Allegra, i “padroni di casa” acciuffano il pareggio nel recupero.

Quirino avanza al limite, un rimpallo fa arrivare la palla a Battista che esplode il sinistro di prima intenzione e fulmina Rendina. Al rientro sul rettangolo verde per la ripresa, è ancora la squadra di Buonocore a riproporsi in attacco. Battista entra in possesso del pallone e conclude con il piede forte, una deviazione consente al numero uno di intervenire senza troppe difficoltà. I gialloblù alzano il ritmo nel corso del secondo tempo, al 55’ affondo importante degli isolani e la retroguardia ospite allontana la minaccia. Attorno all’ora di gioco chance clamorosa per Favetta, Rendina in uscita fa una grande parata. Al 62’ ci pensa il capitano a ribaltare il punteggio: Trofa, subentrato a Maiorano, capitalizza il suggerimento di Battista e batte il portiere avversario con un destro chirurgico da fuori area.

La reazione dell’Acerrana non si fa attendere e, dopo un gol annullato per evidente posizione di fuorigioco, impegna Zandri con il solito Laringe: il classe 2006 respinge. Nell’altra metà campo punge ancora l’ex Fasano con un passaggio per Arcamone, il centrocampista apre il piatto e De Giorgi non lascia passare, salvando i suoi. Al 77’ l’Ischia sfiora il tris: Trofa chiama in causa Rendina dal limite, la sfera resta in area ma D’Anna e Favetta non riescono a concretizzare in tap-in. Forcing granata negli ultimi minuti dell’incontro, all’86’ Zandri deve accartocciarsi sul guizzo di Laringe, mentre all’88’ Saviano spreca da due passi. Nell’extra-time Allegra e Samb spaventano l’undici di casa, allo stadio Iorio di Casalnuovo non ci sono altre occasioni e al fischio finale il gruppo di Buonocore si qualifica ai trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D.

Il tabellino

Ischia: Zandri, Florio, Pastore, Mattera Giu., Mattera Gio., Giacomarro (90’ Chiariello), Maiorano (46’ Trofa), Quirino (69’ Arcamone), Gadaleta (69’ D’Anna), Favetta (78’ Talamo), Battista. A disp.: Iannaccone, Buono, Padulano, Castagna. All.: Corino

real Acerrana: Rendina, Todisco, Allegra, De Giorgi, Mundula, Langella, Thiaw (58’ Saviano), Cuomo (65’ Fabiano), Ndiaye (79’ Damiano), Laringe, Samb. A disp.: Moccia, Akrapovic, Caminiti, Pelliccia, De Simone, Gaeta. All.: Sannazzaro

Arbitro: Colelli di Ostia Lido. Giulio Pancani Roma 1;

Bruno Dattilo Roma 1

Marcatori: 37’ Ndiaye (A), 48’ pt. Battista (I), 62’ Trofa (I)

Ammoniti: De Giorgi, Allegra (A), Mattera Gio., Pastore, Mattera Giu. (I)

Recupero 2’ pt, 4’ st

Spettatori 250 circa