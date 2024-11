Concorsi pubblici a Forio, tutte le info sulle prossime sette assunzioni

Il Comune di Forio ha indetto una serie di concorsi pubblici mirati al reperimento di figure idonee ad aumentare la propria pianta organica. Nello specifico l’ente locale procederà all’assunzione di 7 figure così suddivise: 1 unità Area degli Istruttori amministrativi (ex cat. C) a tempo parziale 50% ed indeterminato; 1 unità Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione Profilo amministrativo (ex cat. D) a tempo pieno ed indeterminato; 3 unità Area degli Operatori Esperti (ex cat. B) a tempo pieno ed indeterminato; 1 unità Area dei Funzionari ad Elevata Qualificazione Profilo Funzionario di vigilanza (ex cat. D) a tempo pieno ed indeterminato; 1 unità Area dei Funzionari ad Elevata Qualificazione Profilo Funzionario di vigilanza (ex cat. D) a tempo pieno ed indeterminato; 1 unità Area dei Funzionari ad Elevata Qualificazione Profilo Tecnico (ex cat. D) a tempo parziale 50% ed indeterminato.

La domanda di partecipazione al Concorso pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, accedendo attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID – CIE – CNS), al portale reclutamento inPA raggiungibile al seguente link: www.inpa.gov.it.

Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando nel sito www.inpa.gov.it. e dunque non oltre il prossimo 23 dicembre. Contenuti professionali, trattamento giuridico ed economico, requisiti per l’ammissione, programma d’esame, valutazione di titoli di studio e prove d’esame e tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito istituzionale comuneforio.it nella sezione “Gare, appalti e concorsi” (https://www.comuneforio.it/forio/index.php/2024/11/24/concorsi-pubblici-per-titoli-ed-esami/).