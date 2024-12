Concerto della Piacca Band in favore della sicurezza stradale

Il prossimo 4 gennaio 2025, Ischia ospiterà un evento speciale che unirà musica, buon cibo e impegno sociale. La Piacca Band, formazione musicale dell’isola, terrà un concerto al Bar dell’Orologio di Corso Vittoria Colonna egregiamente gestito da Paolo e Sandra con un’importante finalità: raccogliere fondi per il Comitato ‘La Strada Del Buonsenso” organizzazione che si impegna a promuovere la sicurezza stradale sul territorio.

Parte dei proventi della serata e il compenso della band saranno devoluti per sostenere le attività del Comitato, che da anni è impegnato a sensibilizzare la comunità, in particolare i giovani, sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida e sulla necessità di rispettare le normative per garantire la sicurezza sulle strade ischitane che piange ancora troppe giovani vite. Proprio i giovani, che sono una parte fondamentale della nostra comunità, sono i principali protagonisti di questo fenomeno e, purtroppo, anche i più esposti ai rischi derivanti da comportamenti imprudenti alla guida.

L’evento è organizzato con la collaborazione di Radio Sea Sound che sarà la voce ufficiale dell’evento. La Piacca Band e il Comitato La Strada del Buonsenso vogliono essere parte attiva in questo processo di sensibilizazzione, usando la musica come strumento di unione per trasmettere un messaggio positivo e costruttivo al fine di promuovere comportamenti di guida responsabili.

Info e prenotazioni presso Bar dell’Orologio .