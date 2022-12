Competenza, coscienza e consapevolezza. | #4WD

Le file interminabili alle mense dei poveri di tutta Italia la dicono lunga sul momento di benessere solo apparente che il nostro Paese sta vivendo. E in attesa di approvare anche al Senato la manovra finanziaria del governo Meloni e renderci conto dei reali vantaggi per le famiglie e le imprese in difficoltà, siamo costretti a prendere atto che in un periodo di festa come quello tra Natale e Capodanno vige purtroppo lo strascico di un contrasto crescente e stridente tra l’opulenza di pochi e le sempre più diffuse difficoltà di tantissimi, talvolta anche insospettabili e non necessariamente senza fissa dimora.

E’ auspicabile quanto probabile una netta ripresa di tutti i comparti dell’economia, anche grazie a quegli incentivi che dovrebbero mettere chi offre lavoro nelle condizioni di assumere in modo più spensierato e meno burocratizzato e mettendo a nudo la concreta forza di volontà di chi lo cerca nell’accettarlo in luogo di un semplice sussidio. Ma nel frattempo, come riusciranno i cosiddetti “nuovi poveri” a far fronte a necessità sempre più incombenti e noncuranti di questa corrente di tutt’altro che imprevedibile indigenza?

Volendo riportarci nello specifico sull’isola d’Ischia, Caritas e Catena Alimentare continuano ad assistere centinaia di nostri concittadini e immigrati habitués e ai loro oneri di routine si sono aggiunti, poi, quelli derivanti dalla necessità di gestire le risorse in arrivo a sostegno di chi a Casamicciola ha perso tutto o quasi, forse anche la dignità. E ancora non stiamo vivendo gli effetti di un’ordinanza di perimetrazione ormai imminente e che, se non opportunamente calata nelle singole realtà, potrebbe avere un impatto sociale del tutto devastante.

Quanto ancora dovrà attendere l’Italia prima di poter intravedere, finalmente, una luce in fondo al tunnel delle pastoie burocratiche e del lassismo di certi amministratori pubblici? Per tutti, nessuno escluso, competenza, coscienza e consapevolezza dovrebbero essere le tre parole d’ordine per uscire da quest’insostenibile impasse.