Codici sconti, la guida ai pacchetti TV

Now è nata come un progetto parallelo a Sky, e ad esso legato. L’obiettivo era offrire a chi è solito usufruire di contenuti multimediali, eventi sportivi in primis, un servizio streaming basato sul catalogo Sky proposto a un prezzo più accessibile. Abbonandosi a Now è possibile usufruire di diversi contenuti, suddivisi in pacchetti o ticket. A differenza di altri servizi simili, non richiede l’impiego di alcuna parabola, e neppure di decoder. Una buona connessione alla Rete è sufficiente per godersi non solo moltissimi eventi sportivi, ma anche serie TV, film e documentari. Il tutto in assenza di abbonamenti satellitari. Se di per sé l’offerta è già interessante, esistono delle piccole strategie volte a ridurre il costo del servizio.

I pacchetti

Optare per un pacchetto in luogo di singoli tickets si rivela sicuramente una mossa astuta. Ad esempio, il pacchetto “Sport” mette a disposizione tutte le partite, e i canali principali dedicati da Sky allo sport, a un costo mensile di 29.99 euro. Gli altri pacchetti dell’offerta Now sono disponibili singolarmente a 9.99 euro al mese, e possono includere anche canali per bambini. Abbinando a “Sport” un pacchetto qualunque, la spesa complessiva mensile ammonterà a 40 euro. Nulla vieta di suddividere l’importo totale con un amico: questo significherà pagare solamente 20 euro a testa.

Prova gratuita

Quella della “Prova gratuita” è una feature vantaggiosa soprattutto per le persone indecise se abbonarsi o meno a Now . In cosa consiste? In 14 giorni di contenuti gratuiti (relativi all’intero catalogo). Una volta trascorso tale arco di tempo l’utente sarà libero di scegliere se procedere con l’abbonamento o accontentarsi di quanto visto cercando delle alternative.

Codice sconto Now

I codici sconto Now, disponibili su diverse piattaforme nate per presentare gratuitamente questa forma promozionale agli amanti degli acquisti in Rete, consentono di risparmiare sugli acquisti online usufruendo di sconti di importo non indifferente. Selezionato uno di questi codici sconto, copiato il codice alfanumerico dell’offerta e scelto dal sito ufficiale Now il ticket o pacchetto desiderato, l’utente dovrà cliccare sulla sezione dedicata ai codici sconto Now.

Si aprirà una nuova pagina contrassegnata dalla scritta “Attiva il tuo codice”. Più in basso apparirà la dicitura “Inserisci il codice qui sotto per cominciare”, seguita da un box di testo riportante le parole “Codice promo”. È qui che dovrà essere inserito il codice di lettere e numeri copiato in precedenza. La promozioni si attiverà in modo automatico, portando alla riduzione del prezzo dell’ordine in ragione della percentuale (o dell’importo fisso) prevista dallo sconto selezionato inizialmente.

Pass Cinema e Entertainment

Now ha voluto proporre oltre a “Sport”, già descritto in precedenza, un secondo Pass chiamato “Cinema e Entertainment”, riconoscendogli una particolare promozione. Gli utenti che decidono di sottoscriverlo saranno tenuti a pagare, per il primo mese, 3,99 euro invece dei 14,99 euro previsti; e questo potendo usufruire dei contenuti su 2 schermi contemporaneamente e mantenendo il diritto a disdire in qualunque momento.

Visione su più dispositivi

Perché scegliere di vedere eventi sportivi e contenuti vari su un unico dispositivo? Con “Opzione +”, per soli 2,99 euro aggiuntivi al mese è possibile visionare uno stesso evento (o due eventi previsti nella medesima ora) su due diversi dispositivi.

Promozioni in abbinamento

Sky ha stipulato accordi con una serie di partner al fine di combinare il servizio di streaming con abbonamenti alla Rete Internet. Nello specifico, i partner scelti sono Vodafone e Fastweb. Con il primo, pagando 10 euro al mese si godrà di Vodafone TV e Now. Optando per Fastweb, al ticket intrattenimento di Now per 24 mesi si aggiungono il Ticket Cinema per 12 mesi e il NOW TV Box; questo a 9,20 euro al mese.