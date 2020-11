Cluster familiari e campagna tamponi al Casello Tampone del Rizzoli. 187 casi esaminati: Alle 18,30 sono 41 i positivi

Continua a tenere desta l’attenzione delle autorità il crescente contagio nell’ambito delle famiglie ischitane. I cluster familiari si alimentano con nuovi positivi ogni giorno. Il 2 novembre presso il Casello Tampone del PO Anna Rizzoli di Lacco Ameno è stata condotta una campagna di tamponi farisei su 187 soggetti.

Di questi, quando erano ancora le 18,30 di martedi 3 novembre, ben 41 casi erano risultati positivi al COV-SARS 2. Ischia registra cosi l’ennesima ondata in questa temibile fase 3 della Pandemia. Mancano ancora diversi esiti sui 187 tamponi eseguiti, ma il numero dei contagiati deve comunque indurci a riflettere.

E’ evidente come il sistema di tracciamento è sfuggito di mano, i comuni sono in balia dei numeri e delle informazioni discordanti provenienti da ASL NA2 nord e Unità di Crisi regionale. I referenti locali continuano a non riuscire a fornire con tempestività i dati relativi alle singole municipalità. Un fatto grave che non depone a favore della lotta alla diffusione del Covid-19.