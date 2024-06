Clementina: “Grazie Antonio per tutto quello che di bello ci hai donato…”

La sera del 4 Giugno, Giovanni figlio di Antonio Mattera e Clementina Petroni, insieme alla mamma, amici, conoscenti e appassionati, dedicherà una serata in omaggio al padre. Antonio Mattera, nato al Castello il 4-6 dell’anno 1927, era stimato e ben voluto da tutti coloro che lo conoscevano. Era figlio dell’avv. To Ernesto Nicola Mattera, e della signora Anna Buono. Di lui tutti ricordano la sua umiltà, la sua statura morale, l’amore che aveva per il mare e per le barche a vela. Proprietario dei due terzi del Castello, ha dedicato la sua intera vita al Maniero, difendendolo dalle tante molestie, quando le varie istituzioni, a livello locale e a livello nazionale, volevano espropriarlo. In tal senso non si è mai risparmiato, non è mai sceso a compromessi, conservando intatta la sua integrità morale e i suoi sani principi. Uomo di grande personalità e lungimiranza, amava vivere l’essenza della vita e ripudiava la vita mondana. Il mare era la sua grande passione, solcarlo con la barca a vela, rappresentava il suo rifugio spirituale, il suo modo di staccare la spina dai tanti problemi.

L’immenso amore per il Castello lo ispirava al punto che con il suo personale sacrificio e senza alcun sostegno pubblico, si dedicò al recupero e alla valorizzazione di una vasta area della sua proprietà. In tal modo tra il 1995 e il 1999, aprì alla comunità 15 punti visita, tra svariati percorsi, chiese, monumenti, vestigia storiche, terrazzi panoramici, giardini. Nel lontano 1977 conobbe la giovanissima Clementina Petroni, foriana DOC, sorella d’arte e artista eclettica, che da allora lo ha sempre affiancato e collaborato al Castello, nelle molteplici attività e iniziative socio-culturali.

Nel 1994 nacque il loro figlio Giovanni, unigenito e unico Erede; Antonio aveva 67 anni, e la nascita di un figlio fu per lui un’immensa gioia. Dalla sua scomparsa, avvenuta il 19 novembre 2013, il figlio Giovanni continua coraggiosamente l’opera del padre, diffondendo il suo lavoro incessante, al fine di far conoscere ai tanti visitatori e cultori di arte, archeologia e architettura, le bellezze eterne e la storia del Maniero.