Ciro Re ritira la patente del “re” del rap: Clementino a piedi

Clementino, il rapper napoletano sempre più simpatico e avviato su una strada di evoluzione (discreta la prova a Made in Sud) è un ospite fisso del Global Fest di Pascal Vicedomini e, ogni anno, aggiunge amici e conoscenti alla sua truppa. Questa volta, ha aggiunto anche i poliziotti impegnati nel servizio straordinario disposto dal vicequestore Ciro Re, martedì sera.

E così, tra le 20 sanzioni contestate in strada, a molti utenti della strada non sono passati inosservati i controlli della Polizia di Stato ad un mezzo da autorimessa, un NCC alla cui guida, però, non c’era il dipendente dell’azienda bensì, proprio Clementino.

Nonostante qualcuno avesse provato a dire “ma è Clementino”, gli agenti hanno completato il loro controllo e hanno sequestrato la patente a Clementino perché alla guida di un veicolo diverso da quello per cui era autorizzato. Poco male per il rap, uno sfizio costato tanto (per riavere la patente non sarà una passeggiata), una multa per il gestore dell’NCC e una brutta figura che risuona immensa in un’isola che piange ancora per le vittime della strada e che cerca di rimettersi in corsa in quanto a rispetto delle regole.