Ciclone elezioni: arriva il ricorso al TAR contro Giosi Ferrandino

Il riserbo è massimo, tuttavia alla Cancelleria del TAR Campania – mentre scriviamo – è già stata consegnata la PEC! Allegato un dettaglio ricorso contro le elezioni del 14 e 15 maggio a Casamicciola Terme. Un ricorso i cui dettagli sono ancora ritenuti “top secret” e, secondo alcuni, basati su “un merito fondato”.

La presenza di Abramo De Siano tra le fila di Giovan Battista Castagna, ops Peppe Silvitelli, e questa nuova e insolita “liason” con Luigi Mennella, è più di un indizio fino ad ora, però, del tutto immaginato da chi scrive.

Non ci resta che attendere per scoprire il chi e il come. Il quando? Beh, lo sappiamo, il 14 e 15 maggio 2023.

Nel frattempo, il presidente del consiglio comunale di Casamicciola, Gianfranco Mattera, ha convocato il civico consesso in via d’urgenza per venerdì 16 giugno, in prima convocazione alle ore 17.00 ed in seconda convocazione alle ore 18.00. All’ordine del giorno ci sono i seguenti punti: approvazione verbali precedenti; surroga del consigliere dimissionario Filomena Carotenuto. La seduta del consiglio si terrà presso la sede provvisoria della casa comunale nell’ex Capricho di Calise, in piazza Marina