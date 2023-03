“Chi se cocca cu’ ‘e criature se sose ‘nfuso”. Da Bacoli lo spoiler sulla Festa di S. Anna

Ugo De Rosa |La Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna inizia con una figuraccia. Una figuraccia social che arriva dal sindaco influencer di Bacoli. Il sindaco di Bacoli, quello che – tra l’altro – ci frega i soldi per i trasporti marittimi ha annunciato la sua partecipazione alla Festa di Sant’Anna di Ischia.

Una notizia che “buca” la macchina organizzativa e che, in qualche modo, è un’offesa alla grammatica istituzionale che si dovrebbe mantenere in questi casi. Ma da Bacoli cosa ci si può aspettare?

Che tristezza per Gigi Di Vaia e Antonello Sorrentino che lavorano in silenzio e provano ad organizzare la “festa delle festa”. Un invitato che buca l’organizzazione e che svela quello che poteva essere il colpo di teatro di un’edizione che, forse, potrebbe essere diversa da quella a cui siamo abituati.

Molto probabilmente, però, la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna sarà riempita di quella inutile scemenza europea di comunità dello sport con il nome sbagliato.

Appena è finita la gestione di Monte di Procida, ecco che gli invitati svelano i contenuti di una gestione che, fino ad ora, era riservata.

Della barca di Bacoli già si conosce il nome: “Chi se cocca cu’ ‘e criature se sose ‘nfuso.”