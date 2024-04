Castagna incontra Tajani: «Insieme per nuove sfide di Forza Italia e per Ischia»

«Incontrare il presidente Tajani e poter dialogare con lui è stato un importante momento di riflessione ma anche un momento di arricchimento per il fatto di trovarmi davanti a un leader autentico. E’ stata anche l’occasione per affrontare diverse tematiche e porre una volta di più l’attenzione sull’impegno comune e la volontà di continuare a lavorare con e per il partito nelle importanti sfide elettorali che ci attendono».

Così si esprime Giovan Battista Castagna, coordinatore di Forza Italia per l’Isola d’Ischia che ha incontrato nei giorni scorsi il vicepremier Tajani a Castellammare di Stabia, alla presenza tra gli altri del coordinatore regionale Fulvio Martusciello e della portavoce Annarita Patriarca. «Tajani ha manifestato la volontà incondizionata di raccogliere e recepire le proposte e le istanze provenienti dall’isola d’Ischia – ha aggiungo Castagna – che vanta un elettorato moderato che in un passato più e meno recente ha visto proprio in Forza Italia un punto di riferimento. Un anello di congiunzione che peraltro non si è mai “spento” visto il dialogo costante e la continua interlocuzione con i rappresentanti di governo»