“CasamicciolArt” nasce con l’intento di stimolare atteggiamenti di curiosità ed interazione positiva con il mondo artistico, soprattutto da parte dei più giovani. L’iniziativa ha lo scopo di creare un ambiente favorevole al rilassamento, alla riscoperta di sé e degli altri, alla riscoperta del proprio potenziale creativo, nella convinzione che l’arte unisce, crea bellezza, è emozione e ci emoziona, permette di condividere e gioire. Attraverso la creazione artistica possiamo esplorare quelle emozioni, pensieri e fantasie che potrebbero essere difficili da descrivere con la sola comunicazione verbale. Creare un qualcosa con tecniche artistiche può aiutare a mettere a fuoco, elaborare e dare forma alle nostre esperienze interiori.

L’evento, promosso dalla Pro Loco Casamicciola Terme APS con il patrocinio del Comune di Casamicciola Terme, si terrà a Casamicciola Terme in Piazza Marina Sabato 14 settembre 2024 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e prevede in sintesi i seguenti appuntamenti:

Estemporanea di Disegno e di Pittura “Lilian von Radloff”

Dalle ore 9 Timbratura supporti e realizzazione delle opere sul territorio della cittadina

Ore 15.30 Esposizione delle opere in Piazza Marina ed inizio lavori delle giurie

Ore 19 Premiazione

Partecipazione gratuita (dai 14 anni in poi) fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per ricevere il regolamento ed effettuare preiscrizione obbligatoria rivolgersi all’Ufficio del turista (telefono 081/50725200) oppure inviare mail a ufficio@procasamicciola.it

Laboratori artistici per sviluppare la capacità creativa di bambini e ragazzi

Partecipazione gratuita riservata a minorenni che sono invitati anche a portare i propri strumenti artistici più graditi al fine di personalizzare ulteriormente l’esperienza Gradita è la preiscrizione presso l’Ufficio del turista (telefono 051/50725200). A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

“Saluti da Casamicciola Terme”

Laboratorio per disegnare la propria cartolina dalla più antica cittadina termale dell’isola d’Ischia.

Il francobollo per riconoscere, scoprire e condividere

Piccola esposizione dei francobolli dedicati alle isole di Ischia e Procida. Poste Italiane propone una serie di francobolli celebrativi per avvicinare le giovani generazioni al collezionismo filatelico. Servizio filatelico temporaneo e speciale annullo postale dedicato “Cinquantesimo Fondazione della Pro Casamicciola Terme” proposto unitamente al francobollo dedicato alla cittadina emesso nel 2008 su richiesta della Pro Loco, nonché all’artistica cartolina speciale in tiratura limitata disegnata da Pompeo Mennella. L’annullo, terminato il periodo di utilizzo, entrerà a far parte della collezione storico postale esposta nel Museo delle Poste e delle Telecomunicazioni di Roma.

Per maggiori informazioni: Ufficio del turista, telefono 081/50725200 (orario 9/13 e 15/20). In caso di avverse condizioni meteo, l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi, ad eccezione del servizio filatelico temporaneo che sarà attivo presso l’Ufficio del Turista in Piazza Marina 62

Il primo “spazio” (sabato mattina) è destinato agli adulti: una estemporanea di disegno e pittura destinata a coloro che hanno più di 14 anni, in forma di concorso. I partecipanti si ritroveranno a Casamicciola Terme ed eseguiranno la loro opera al momento, onorando il tempo che viene loro concesso nella forma di una esibizione. L’artista che disegna/dipinge, che compie l’atto magico per cui la materia muove all’immaginazione, diventa egli stesso evento, stazione imprevista del paesaggio urbano.

Le estemporanee, nate e largamente diffuse degli anni Sessanta, contribuivano in maniera determinante alla costituzione di comunità culturali dove scambiare opinioni e idee, confrontare giudizi e tecniche, produrre forme nobili di libertà non mercantile. Purtroppo oggi le estemporanee stanno scomparendo, in particolare sulla nostra isola, con conseguente impoverimento della nostra cultura sociale che troppo spesso si accontenta di una mediocrità sempre più dilagante. Pertanto è desiderio dei promotori proporre tale evento simbolicamente a chiusura dell’estate, affinché Casamicciola Terme possa sperimentare un evento diffuso tale che possa fare affermare che l’arte vive i luoghi e li modifica grazie alla forza dell’immaginazione.

Uno specifico regolamento di partecipazione (gratuita) all’estemporanea in forma di concorso è a disposizione degli artisti (professionisti e non) che dalle 15.30 alle 19.30 esporranno le opere realizzate in Piazza Marina (lato fontana), le quali saranno sottoposte al giudizio sia di una giuria tecnica che di una giuria popolare. In particolare l’estemporanea è intitolata alla pittrice russa “Lilian Von Radloff” (1902-1965), di nobili origini, che scelse proprio la cittadina termale per trascorrere una parte della sua vita artistica, subendo l’influsso di Matisse e dipingendo gatti, fiori, ritratti e autoritratti dai colori forti e riconoscibili. Il secondo “spazio” (sabato pomeriggio) è destinato a bambini e ragazzi: alcuni laboratori artistici avranno lo scopo di far sperimentare attivamente le tecniche proprie del linguaggio visivo favorendo lo sviluppo della capacità creativa dei partecipanti.

In particolare saranno attivati più laboratori articolati in un piccolo percorso attraverso l’arte dal punto di vista pratico. Verranno programmate varie attività attraverso la sperimentazione pratica, avrà valore fondamentale anche la creazione individuale. In questo modo i partecipanti avranno l’opportunità di effettuare un vero e proprio percorso nell’Arte e nella pratica dell’Arte che andrà a stimolare la fantasia e la creatività di ognuno. Sarà proposto il tema “Saluti da Casamicciola Terme” per il laboratorio di disegno, affinché ciascuno possa disegnare la propria cartolina dalla più antica cittadina termale dell’isola d’Ischia

Il terzo “spazio” (sabato pomeriggio), idealmente collegato al secondo, accanto ad una piccola esposizione dei francobolli dedicati alle isole di Ischia e Procida, prevede la presenza di “Poste Italiane” che proporrà una serie di francobolli celebrativi per avvicinare le giovani generazioni al collezionismo filatelico. Infatti il francobollo da sempre consente di conoscere, scoprire e condividere e poi educa all’ordine, alla responsabilità e al senso estetico, senza tralasciare l’acquisizione di preziosi contributi trasversali (artistici, storici, geografici, scientifici), migliorando le relazioni affettive ed emotive tra persone di etnie, religioni e culture differenti.

Sarà anche attivato un servizio filatelico temporaneo e speciale annullo postale dedicato “Cinquantesimo Fondazione della Pro Casamicciola Terme” proposto unitamente al francobollo dedicato alla cittadina emesso nel 2008 su richiesta della Pro Loco, nonché all’artistica cartolina speciale in tiratura limitata disegnata da Pompeo Mennella. L’annullo, terminato il periodo di utilizzo, entrerà a far parte della collezione storico postale esposta nel Museo delle Poste e delle Telecomunicazioni di Roma. Casamicciola Terme certamente merita di vivere un giorno “felice” grazie all’arte, in un momento particolare della sua storia veramente particolare, affinché ciascuno possa con l’arte rendere tangibile la materia di cui sono fatti i sogni.