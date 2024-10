Casamicciola, via libera allo scuolabus “emergenziale”: 136.263,64 euro da parte del Commissario Legnini

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 il Comune di Casamicciola ha istituito il servizio di scuolabus, particolarmente necessario alla luce della situazione emergenziale.

Nella determina con cui ha provveduto ad affidare il servizio di trasporto degli alunni e a nominare se stesso rup, il responsabile dell’Area II Servizi al Territorio ing. Gaetano Grasso rup ricorda infatti che «a seguito degli eventi sismici del 21 Agosto 2017 gli edifici scolastici del Comune di Casamicciola Terme della scuola Secondaria di I e II grado sono risultati lesionati ed inagibili; a seguito dell’evento frana del 26 Novembre 2022 si è reso necessario lo spostamento nei Comuni limitrofi da parte di numerosi nuclei familiari residenti nel territorio».

Il Comune, «in conseguenza di tali eventi ha dovuto utilizzare diversi/vari edifici presenti sul territorio comunale, sia di proprietà che presi in fitto/locazione, dove avviare/indirizzare la popolazione scolastica».

Pertanto «nell’immediato post terremoto ed in seguito agli eventi alluvionali del 2022 è stata assicurata la frequenza scolastica dei ragazzi presso i nuovi plessi, a mezzo di un servizio di trasporto scolastico, grazie al supporto della Struttura Commissariale presente sul territorio, al fine di alleggerire il disagio della popolazione scolastica e delle famiglie, e limitare l’esodo verso altri Comuni».

Già ad agosto è stato richiesto al Commissario Straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini il rifinanziamento per l’attivazione del Servizio di Scuolabus, «come avvenuto negli anni precedenti, al fine di limitare ulteriori disagi per gli alunni e le famiglie anche per l’anno scolastico 2024/2025». E prontamente è stata comunicata la disponibilità da parte della struttura, per un importo che non potrà però superare quello del passato anno scolastico.

Il servizio resterà comunque gratuito. Infatti Grasso rileva che «il Comune può, con una scelta da adottare in conformità con il perseguimento dell’interesse pubblico, optare per l’erogazione del servizio in forma gratuita a favore delle famiglie casamicciolesi, peraltro, già tragicamente colpite dall’evento sismico dell’agosto 2017 e dell’evento frana del novembre 2022».

Quindi ribadisce la necessità della prosecuzione del servizio «in quanto persistono le condizioni di disagio per la popolazione scolastica».

L’importo del servizio resta identico a quello dello scorso anno, come dettato da Legnini, ovvero136.263,64. Che è anche l’importo del contratto a base di gara.

PROCEDURA ACCELERATA

In virtù delle accelerazioni previste proprio dalle Ordinanze Speciali del commissario al fine di ridurre i tempi di gara, Grasso ha proceduto con affidamento diretto per dare il via quanto prima al servizio. Motiva infatti che «le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di rispettare le esigenze relative alla tipologia del mercato e alla rapidità degli interventi da effettuare; dalle procedure espletate negli anni precedenti risulta un’effettiva carenza di alternative, dovuta anche alla mancanza di operatori economici in grado di esperire tale servizio come richiesto dalla struttura scolastica; l’affidamento diretto in favore del fornitore affidatario si giustifica anche in ragione della competenza maturata e nell’accurata esecuzione del precedente contratto».

In pratica la procedura sulla piattaforma telematica Asmecom – Tuttogare del Comune è consistita nell’affidamento per il medesimo importo dello scorso anno alla società “Isiglod By Calidus Tour” di Ischia che aveva appunto già effettuato il servizio. La spesa impegnata, comprensiva di Iva, ammonta a 149.888,90 euro.

Trattandosi di un servizio “emergenziale”, Grasso precisa che la società ischitana ha aderito al «Protocollo di Intesa per la Sicurezza e la Legalità per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia, colpiti dagli eventi sismici del 21 Agosto 2017 e dall’alluvione del 26 novembre 2022 sottoscritto in data 12.04.2024».