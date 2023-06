Casamicciola Terme: tornano i sensi unici in via V. Emanuele e via P.ssa Margherita

Il comune di Casamicciola comunica che, superati i motivi di straordinaria necessità, si torna ai sensi unici in Via Vittorio Emanuele e in Via Principessa Margherita, anche per assecondare le esigenze dei residenti e per attenuare i disagi dovuti alla mancanza, nelle zone limitrofe, di idonee aree di parcheggio.

Da sabato 1 luglio sarà ripristinato quindi il senso unico in via Vittorio Emanuele, a partire dall’incrocio con via Cumana fino a quello con Via Cretaio, con divieto di accesso da Via Cretaio e sosta consentita sul lato destro rispetto al senso di marcia nel tratto dal civico 1 fino al civico 27 (cancello pedonale casa di riposo) e sul lato sinistro nel tratto a partire dal civico 41 a Via Cretaio. Lungo questo tratto di strada saranno anche ripristinati i parcheggi per disabili già precedentemente istituiti.

Il senso unico sarà ripristinato anche nel tratto di Via Principessa Margherita a partire dall’incrocio con Corso Garibaldi fino all’incrocio con Via Eddomade, con divieto di accesso dal lato dell’incrocio con Via Eddomade. Su questo tratto di strada la sosta sarà consentita sul lato destro rispetto al senso di marcia nel primo tratto, fino al civico 58 (cancello “villa La Miciosa”) e sul lato sinistro dal civico 19 fino a Via Eddomade.

Anche lungo questo tratto di strada sono confermate le aree di sosta per disabili già precedentemente istituiti e tuttora vigenti.