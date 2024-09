Casamicciola Terme: il 13 e 14 settembre a Casamicciola il 1° Convegno Internazionale sul Termalismo

La rinascita di Casamicciola Terme passa dalla riscoperta del più importante dei suoi tesori, le acque termali a cui si deve la nascita del turismo (in questo comune ed in tutta Ischia) e che anche nel terzo millennio, con nuove tecnologie, strutture e filosofia di fruizione, potranno riconfermarla quale località turistica di rilevanza internazionale.

Con queste premesse il comune di Casamicciola Terme ha organizzato il 1° Convegno Internazionale sul Termalismo che si terrà il 13 e 14 settembre, nella sala consiliare dell’ente.

L’articolato programma dell’evento prevede una serie di importanti ed interessanti interventi: sul termalismo in primis ma anche sul turismo della salute, sul rapporto virtuoso tra terme e sport, sul turismo esperenziale e l’alimentazione salutare, sul design dell’accoglienza e della ospitalità solo per citarne alcuni.

Ad aprire i lavori del 1° Convegno Internazionale sul Termalismo sarà il vice presidente della Giunta Regionale della Campania, l’onorevole Fulvio Bonavitacola, che illustrerà le iniziative che la Regione ha attivato nell’ambito del progetto Borghi Salute e Benessere mentre la dottoressa Anna Maria Colao (Cattedra UNESCO di Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile – Università Federico II) terrà un focus su L’importanza delle Terme per la prevenzione; a chiudere i lavori di venerdì 13 l’intervento del giornalista, scrittore e gastronomo Luciano Pignataro sul tema la Salute a tavola.

Per sabato invece, tra gli altri interventi in programma, quello a cura del maestro Massimiliano Fuksas a cui il comune casamicciolese ha affidato il progetto di rigenerazione urbana e che ne parlerà proprio partendo dal nuovo e centrale ruolo che l’acqua in generale e le acque termali in particolare interpreteranno nella Casamicciola del futuro; Eriberto Eulisse (direttore del Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus e direttore della Rete Mondiale UNESCO dei Musei dell’Acqua) illustrerà poi il ruolo de La Rete Mondiale Unesco nei Musei dell’Acqua mentre Salvio Capasso, (direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche) parlerà de La ricaduta del marchio UNESCO sui territori.

Ad aprire i lavori del convegno nella giornata di sabato sarà il sindaco Giosi Ferrandino con un intervento che compendierà la visione che l’amministrazione comunale ha del futuro prossimo della cittadina termale con l’illustrazione delle linee guida ispiratrici della ricostruzione, ripartenza e rinascita di Casamicciola, per le quali saranno profusi grandi sforzi ma senza trascurare progetti ed investimenti che tengano adeguatamente conto della risorsa terme, fondamentale nella storia turistica casamicciolese di cui costituisce l’origine e l’avvenire.

A rendere ancora più prestigiosa la prima edizione del convegno internazionale sul termalismo le presenze del Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, di Massimo Caputi presidente di FederTerme Confindustria, di Emanuele Boaretto presidente Federalberghi Terme e di Franca Roso presidente dell’ANCOT.

Il coordinamento del convegno è a cura di Lella Piro, consigliere comunale con delega al termalismo e Stafania Capaldo, membro della Consulta per il Termalismo del comune di Casamicciola Terme

IL PROGRAMMA

Casamicciola Terme & Benessere

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TERMALISMO

Programma

Venerdì 13 settembre

16,30 Apertura dei lavori

On. Giuseppe Ferrandino – Sindaco del Comune di Casamicciola Terme

On. Giovanni Legnini – Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione post sisma e post frana

On. Fulvio Bonavitacola – Vice Presidente della Regione Campania

Dr. Massimo Caputi – Presidente Federterme Confindustria

Dr Emanuele Boaretto – Presidente Federalberghi Terme

Dr.ssa Franca Roso – Presidente ANCOT

17,00 – 18,30 interventi:

Iniziative della Regione Campania: Borghi Salute e Benessere – On. Fulvio Bonavitacola

Casamicciola e la sua storia – Prof.ssa Antonietta Iacono

Economia del benessere – Dr. Alberto Arrighi

Il Turismo della salute: Il Termalismo come driver per lo sviluppo sostenibile – Prof. Bruno Mercurio

L’importanza delle terme per la prevenzione – Prof.ssa Anna Maria Colao

Sport e terme – Dr. Sergio Roncelli

La salute a tavola – Dr. Luciano Pignataro

Modera: Dr. Angelo Cirasa

19,00 chiusura dei lavori

14 settembre

10,00 Apertura dei lavori

10,15 – 12,30 Interventi:

Progetti per Casamicciola – On. Giuseppe Ferrandino

Il tema dell’acqua: proposte di trasformazione urbana – Arch. Massimiliano Fuksas

Design dell’accoglienza e dell’ospitalità – Arch. Fabrizio Mautone

Rete mondiale UNESCO dei Musei dell’Acqua – Dr. Eriberto Eulisse

La ricaduta del marchio UNESCO sui territori – Dr. Salvio Capasso

Il Museo Multimediale Acque Campane – Dr. Giuseppe Ottaiano

Turismo esperienziale ed Alimentazione salutare – Prof. Aniello di Vuolo

Modera: Dr. Angelo Cirasa

13,00 Chiusura dei lavori

