Casamicciola, subappalto per il ripristino della Marina

Arriva il subappalto per i lavori di sistemazione dell’area della Marina a Casamicciola dopo i danni causati dall’alluvione del 26 novembre 2022. Un intervento, denominato “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza e via Marina – C.so L. Manzi” e che rientra tra quelli previsti e finanziati dalla Ordinanza n. 16 del 7 dicembre 2023 del Commissario Straordinario Giovanni Legnini.

A febbraio i lavori erano stati appaltati alla “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie” di Afragola per l’importo complessivo di 330.295,06 euro.

Fatto sta che la ditta appaltatrice ha richiesto al Comune l’autorizzazione al subappalto alla “Ngl Impresa Edile”, anche questa con sede ad Afragola, per l’importo di 60.000 euro oltre Iva.

Nella determina del responsabile dell’Area III Tecnica LL.PP. ing. Gaetano Grasso che ha concesso l’autorizzazione si ricorda la nota del direttore dei lavori che aveva richiesto una integrazione della documentazione poi trasmessa.

Inoltre si richiama il Protocollo di Intesa per la Sicurezza e Legalità per la ricostruzione nei territori di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dell’alluvione del 26 novembre 2022 «sottoscritto 12 aprile 2024, che l’impresa appaltatrice ed il subappaltatore sottoscriveranno per adesione».

L’affidamento in subappalto viene autorizzato nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Codice degli Appalti.

Alla luce della regolarità della documentazione trasmessa, Grasso certifica che «non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023». Via libera dunque al subappalto.