Casamicciola. Per un Antonio che entra, un Antonio che entra…

La giunta di Casamicciola c’è? Non c’è? Ufficialmente lo sapremo martedì pomeriggio, tutta via, però, i giochi sono chiusi. Ignazio Barbieri sarà il prossimo vicesindaco di Casamicciola e, in giunta con lui, siederanno le quote rosa Loredana Cimmino e Ilaria Ferrandino. L’altra poltrona, invece, disinnesca la macchina del ricorso. In giunta, infatti, dovrebbe sedere anche Antonio Carotenuto. Una nomina, questa, legata alle dimissioni di Nuccia Carotenuto.

Un atto, questo, che di fatto consentirebbe a Giosi Ferrandino di surrogare Antonio Pisani. Il candidato non eletto solo per effetto del cognome. Gli sarebbe bastato avere un cognome che iniziava con la B. A questo giro, manca, però, la carica onorifica del presidente del consiglio comunale che, in verità, per quanto vale, non abbiamo neanche chiesto.

La composizione della giunta, però, sia chiaro, per Giosi non è mai stato un problema. Nella sua sindacatura ad Ischia, comune molto più ostico politicamente parlando, Giosi ha cambiato più giunte che giacche. Questa è solo la prima. Statene certi…