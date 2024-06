Casamicciola, per la fogna di Via De Rivaz supporto al rup

Per i lavori alla fogna di Via De Rivaz a Casamicciola arriva anche l’incarico di supporto al rup ing. Gaetano Grasso. Il Comune è stato designato soggetto attuatore dell’intervento dal Commissario Legnini dopo l’Evi se ne è “lavata le mani”. Un intervento urgente di ripristino del sistema fognario da attuare ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 7 del 21/02/2024. I problemi erano iniziati a novembre 2023 con la chiusura della strada, come ricorda il responsabile dell’Area Tecnica: «In data 19 novembre 2023 si è creata una buca nella pavimentazione stradale di via De Rivaz altezza scalinate di collegamento con via Roma, a causa della quale si è reso necessario procedere alla chiusura immediata e precauzionale della strada a tutela della pubblica incolumità».

Poiché l’Evi non interveniva, Legnini interpellava l’Evi, che comunicava «la remissione dell’incarico per i lavori di ripristino della funzionalità di Via De Rivaz essendo, di fatto, codesta Società impossibilitata a procedere sulla base delle stringenti tempistiche imposte dalla situazione contingente». Con l’Ordinanza Speciale n. 7 del 29 dicembre 2023 il Commissario finanziava l’intervento per 545.095,20 euro. In precedenza il rup Grasso aveva già provveduto ad affidare l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Rosario Caruso, vice sindaco di Serrara Fontana. Quindi ha coperto anche la figura del collaudatore tecnico amministrativo, per cui è stato incaricato il geom. Luigi Mattera, anche lui proveniente dal comune alle falde dell’Epomeo.

Sta di fatto che l’iter complesso e le innumerevoli attività da svolgere per tutti gli interventi da attuare a Casamicciola, hanno indotto Grasso a decidere sulla necessità di un supporto, onde procedere celermente. Stimando un costo per la parcella di 4.198,89 euro oltre Iva. Anche questo incarico è stato affidato con trattativa diretta sulla piattaforma Asmecomm TuttoGare del Comune, in virtù delle accelerazioni e semplificazioni disposte dalle Ordinanze commissariali. Il supporto a Grasso verrà assicurato dall’ing. Carmine Mattera di Casamicciola per il costo Iva esente di 4.177,90 euro.