Casamicciola, okay ai lavori alla pavimentazione di Via Olivo

Il Comune di Casamicciola Terme farà eseguire lavori di manutenzione ordinaria alla pavimentazione stradale di Via Olivo utilizzando parte di un vecchio finanziamento.

Come rilevato nella premessa della determina a contrarre dal rup, il responsabile dell’Area V – Tecnica ing. Gaetano Grasso: «A seguito della ricognizione delle strade Comunali effettuata dall’Utc del Comune di Casamicciola Terme sul proprio territorio è stato rilevato che la pavimentazione stradale di Via Olivo versa in uno stato precario».

Dunque «In considerazione dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, l’intervento di rifacimento della pavimentazione di Via Olivo è stato inserito tra gli interventi da eseguire nell’immediato».

Grasso richiama poi il finanziamento di 1.100.000 euro contratto oltre dieci anni fa con la Banca Nazionale del Lavoro, che nel 2012 la Giunta aveva deciso di devolvere alla realizzazione di interventi, i cui progetti erano stati poi approvati nel 2014: “Opere di riqualificazione di via Jasolino con relative traverse, rampe Paradisiello e sistemazione marciapiede viale Paradisiello”, dell’importo di euro 410.627,55; “Opere di riqualificazione della via Cumana ed altre strade” dell’importo di euro 371.030,22; “Opere di riqualificazione di varie strade comunali” dell’importo di euro 318.342,23.

Dai 300mila e passa euro verranno attinti i costi per l’intervento in Via Olivo. L’Utc ha stimato il costo dell’appalto in 44.232,41 euro oltre Iva e alla luce di tale importo Grasso ha proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune. E’ stata richiesta offerta alla impresa “Ischiasfalto Snc” di Barano, che ha proposto un ribasso del 3,000%, ovvero il costo netto di 42.905,44 euro. Sommata l’Iva, la spesa totale ammonta a 53.423,91 euro. Il responsabile dell’Area Tecnica ha quindi formalizzato senza indugi l’affidamento, considerata l’urgenza di eseguire i lavori.