Casamicciola, nuovo rup per la scuola “Lembo”

Ugo De Rosa | Anche i lavori al plesso scolastico “Lembo” di Casamicciola fanno registrare un cambio di rup. Un intervento di miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione che rientra tra quelli post sisma e compreso già nel primo stralcio del piano approvato nel 2019 e finalizzato «ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa e didattica».

Un progetto dell’importo complessivo 4.428.999,92 euro.

Tutti interventi a cui per i quali il Comune aveva posto in essere attività, ma l’accelerata deve arrivare con l’insediamento, dopo la frana, del commissario Legnini e il cambio di Amministrazione.

Nella determina adottata dal responsabile dell’Area IV ing. Gaetano Grasso si fa appunto riferimento alla Ordinanza speciale n. 1 dell’11.04.2023, con la quale «venivano individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del comune di Casamicciola Terme danneggiati dagli eventi sismici e la relativa previsione di spesa».

Sta di fatto che adesso si registra il secondo cambio di rup in pochi mesi, a seguito di modifiche nell’organigramma comunale. Il 17 agosto scorso il precedente responsabile di progetto arch. Mariacaterina Castagna, non più dipendente dell’Ente, era stata sostituita dall’ing. Michele Maria Baldino.

Pochi giorni dopo, il 22, l’ing. Gaetano Grasso veniva individuato con decreto sindacale quale responsabile Area VI Urbanistica, Sisma edilizia privata scuole e chiese. E oggi diventa il nuovo rup per i lavori al plesso “Lembo”. Qualcosa si muove… anche i rup!