Casamicciola, la vasca dei colpi di scena

Non c’è pace per l’intervento sul water front di Casamicciola, ovvero la “Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato Pio Monte della Misericordia con relativi adeguamenti urbanistici”. Prima ancora dell’iniziativa della Regione di bloccare i lavori del primo lotto in attesa della Valutazione Ambientale oltre che per altre circostanze e la replica di Giosi Ferrandino su input di Legnini che con ordinanza contingibile e urgente ha disposto per motivi di sicurezza la rimozione di rifiuti e fanghi dalla spiaggia, era sorto un ulteriore intoppo ora superato dal rup ing. Gaetano Grasso. Mentre il Comune si sta preparando per avviare anche il lotto di completamento, come si vede i problemi non finiscono mai…

I lavori urgenti del primo lotto, di cui si è più volte ribadita la realizzazione in tempi rapidi, riguardano la «collocazione dei terreni all’interno delle palancolate in funzione della definitiva collocazione prevista dal progetto generale». Tra gli altri vari incarichi conferiti per la esecuzione, a novembre 2023 il responsabile dell’Area V Tecnica aveva affidato il servizio di redazione della relazione geologica (contenente la modellazione geologica, geotecnica e sismica del terreno), di coordinamento impresa in fase di indagini geognostiche e di direzione tecnica della campagna di indagine, al geologo Giorgio Cotroneo con studio a Firenze, per l’importo di 32.144 euro oltre Iva e Cassa. Ebbene, a fine aprile il geologo incaricato aveva comunicato l’indisponibilità a svolgere l’incarico. Dopo aver “riflettuto” per qualche mese o a causa di ostacoli sopraggiunti…

Grasso, per consentire la prosecuzione delle attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento, già “minacciato” da altre circostanze, ha quindi proceduto alla sostituzione del professionista fiorentino per la redazione della relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche a supporto del progetto. In determina viene riportato un lungo elenco di attività da eseguire, oltre al coordinamento impresa in fase di indagini geognostiche e la direzione tecnica della campagna di indagine. L’importo base su cui formulare il ribasso rimane di 32.800euro netti.

Con trattativa diretta sulla piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune il rup ha proceduto all’affidamento alla geologa Alessia Iannotta con studio a Ischia, che ha offerto un ribasso dell’1%. L’affidamento, Cassa compresa e Iva esente, presenta un costo di 33.781,28 euro. L’ing. Grasso ha dunque proceduto alla revoca dell’incarico precedentemente conferito al geologo Cotroneo per dimissioni dell’interessato e formalizzato il nuovo incarico, richiamando le varie Ordinanze di Legnini che consentono accelerazioni dell’iter. Con l’auspicio che non si verifichino ulteriori problemi.