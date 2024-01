Casamicciola, la nuova short list per sisma e alluvione: i super 5

Il Comune di Casamicciola ha concluso l’iter di integrazione della short list di professionisti per il conferimento di incarichi extra dotazione organica con profilo professionale tecnico per far fronte all’emergenza sisma ed alluvione. Assunzioni a tempo determinato rese possibili dalle misure di volta in volta approvate dal governo e dalle risorse finanziarie messe a disposizione.

Una prima short list era formata a luglio per il reclutamento di personale idoneo.

Dopo la proroga dello stato di emergenza, il responsabile dell’Area II – Economico Finanziaria – Entrate Tributarie rag. Giuseppe Scotti aveva dato il via alla selezione per altri cinque incarichi professionali.

Espletato il colloquio motivazionale il 25 gennaio, Scotti ha proceduto alla approvazione dei candidati idonei (tutti e cinque i presenti al colloquio) e della short list di integrazione alla determina di luglio. L’elenco pubblicato in ordine alfabetico è il seguente: Distinto Francesco, Barbieri Benedetta, Grosso Luigi, Imparato Mario, Imparato Luca.