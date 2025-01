Casamicciola, i vincitori del concorso per funzionari “sismici”

Il Comune di Casamicciola Terme ha concluso il concorso per coprire otto posti a tempo determinato e pieno previsti dall’Amministrazione comunale nella integrazione del fabbisogno di personale e finanziati con la Legge di Bilancio 2025 per la ricostruzione post – sisma. Assunzioni a termine fino al 31 dicembre 2025 di sei profili amministrativi/contabili e due profili tecnici – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex categoria D).

Il responsabile dell’Area I – Affari Generali e Servizi alla Persona ed alle Imprese ing. Gaetano Grasso, a conclusione dell’iter, ha approvato i verbali della commissione e la graduatoria di merito definitiva dei vincitori.

Il concorso era stato bandito agli inizi di dicembre. Il 23 Grasso procedeva all’ammissione alle prove dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e alla nomina della commissione esaminatrice presieduta dal dott. Luigi Mattera e composta dai componenti esperti dott.ssa Chiara Arcamone e arch. Simona Rubino e dalla segretaria dott.ssa Serena Arcamone.

Le candidature erano 43, ma solo 38 candidati in totale risultavano ammessi, 30 per il profilo amministrativo-contabile e 8 per il profilo tecnico. Le prove scritte e orali per i due profili si sono svolte tra il 27 e il 30 dicembre, data in cui la commissione ha concluso i lavori. Con la graduatoria finale approvata, l’ing. Grasso ha provveduto all’assunzione dei vincitori con decorrenza dal 7 gennaio fino al 31 dicembre 2025. Per il profilo amministrativo /contabile risultano vincitori e sono stati assunti: Daniele Emmanuel, Torresi Mirena, Castagna Ivana, Calise Maria Teresa, Sangregorio Adelaide e Di Costanzo Carla.

Per il profilo tecnico: Mattera Carmine e Grosso Luigi.