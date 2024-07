Casamicciola, finanziamento per le notifiche digitali

Il Comune di Casamicciola si candida al finanziamento con risorse del Pnrr per la digitalizzazione, nello specifico nell’ambito delle iniziative per le notifiche digitali ai cittadini. Nella delibera di Giunta che approva l’adesione all’Avviso pubblico di maggio rivolto ai Comuni, si richiama “Italia digitale 2026”, «il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (M1TD)», che si pone i seguenti obiettivi: «1. Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; 2. Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile; 3. Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; 4. Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; 5. Raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga».

In questo ambito, “PA digitale 2026” è il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale che «permette alle PA di accedere ai fondi di Italia digitale 2026, avere informazioni sugli avvisi dedicati alla digitalizzazione della PA, fare richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti». La Giunta presieduta da Giosi Ferrandino rileva in merito che «una Pubblica Amministrazione efficace deve saper supportare cittadini e imprese con servizi sempre più performanti e accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale e la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi pubblici è un impegno non più rimandabile e una grande opportunità per il futuro, nonché l’unica soluzione in grado di accorciare le distanze tra enti e individui, riducendo i tempi della burocrazia». Di qui l’adesione all’Avviso pubblico a valere sul Pnrr Investimento “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura “Piattaforma Notifiche Digitali/Send”.

In proposito si specifica che «SEND, Servizio Notifiche Digitali anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali (PND)» permette alla Pubblica Amministrazione «di inviare ai destinatari (persone fisiche o giuridiche) notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i destinatati attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERQ o analogica (Raccomandata AR o ex L. 890/1982) e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (e-mail, SMS, messaggi su app IO questi ultimi per i soli destinatari persone fisiche) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il destinatario della notifica. Semplificando il processo di notificazione per le PA, PND realizza il cassetto digitale del destinatario ed emancipa la PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione». Via libera alla candidatura per la realizzazione dei progetti digitali, ovviamente solo a seguito di assegnazione dei finanziamenti.