Casamicciola, copie cartacee dei progetti per lavori urgenti

A dispetto della transizione digitale, l’iter per la realizzazione degli interventi post alluvione a Casamicciola Terme richiede anche la disponibilità di documenti in forma cartacea. E’ il caso dei “Lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla strada via Celario” e dei “Lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muro di contenimento, con sovrastante parapetto, alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell’alveo Cuccufriddo”. Come riporta il rup, il responsabile dell’Area Urbanistica ing. Gaetano Grasso, con la nota del 23 novembre 2023 la Struttura Commissariale ha convocato la Conferenza Speciale dei Servizi per i due interventi, inviando tutta la documentazione digitalmente.

Sta di fatto che «al fine del rilascio dei pareri di competenza del Comune di Casamicciola Terme con l’emissione delle autorizzazioni previste dalla legge occorre stampare su carta una copia della documentazione trasmessa dalla richiamata Struttura Commissariale per sottoporre i progetti alla valutazione della competente Commissione Locale per il Paesaggio, ed alla emissione del relativo parere». Un compito da affidare a ditta specializzata, il cui costo è stato stimato in 794,20 euro complessivi. Un importo esiguo, per cui Grasso ha proceduto mediante affidamento diretto. Le copie eliografiche dei due progetti saranno dunque stampate dalla ditta “CrazyPaper di Scotti Mario” di Ischia.