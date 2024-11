Casamicciola, 29mila euro di Cosap da recuperare

Il Comune di Casamicciola Terme deve recuperare oltre 29mila euro di Cosap non versati per l’anno 2018. Il responsabile dell’Area II – Economico Finanziaria – Entrate Tributarie rag. Giuseppe Scotti ha infatti provveduto ad approvare il ruolo degli accertamenti relativi al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il cui regolamento e tariffe erano stati approvati nel 2010.

Nel 2017 il Comune aveva affidato alla società “SO.G.E.T.” la concessione del servizio di «gestione ordinaria, straordinaria e riscossione coattiva della TA.RI, gestione straordinaria e riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie, riscossione coattiva dei crediti tributari dell’A.M.CA. S.R.L, contenzioso tributario», con successive conferme e integrazioni.

Ebbene, sulla base della lista di carico dei contribuenti obbligati al pagamento della Cosap per il 2018, la “SO.G.E.T.” ha verificato e comunicato all’Ente i dati del mancato pagamento nei termini fissati, elaborando il ruolo che vede 38 avvisi, ovvero altrettanti contribuenti morosi, per la cifra complessiva di 29.466 euro.

Ruolo appunto ora approvato per poter poi avviare le azioni di recupero.