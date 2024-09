Casa di Comunità a Ischia, appaltati i lavori! Il progetto per potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio

Il progetto per la realizzazione di una Casa di Comunità a Ischia compie un passo decisivo verso la realizzazione. Si tratta di una struttura che rientra in un più ampio piano della Regione Campania e che mira a potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio mediante l’attivazione di un centro dove sarà disponibile il medico di medicina generale, il pediatra di base e alcuni specialisti. La Casa di Comunità del Distretto Sanitario n. 36 di Ischia sarà attivata in Via Alfredo De Luca, 20, già sede di servizi dell’Asl. Un progetto da realizzare con risorse del Pnrr. Ora con determina dirigenziale disposizione a contrarre del direttore della U.O.C. Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche dell’Asl Napoli 2 Nord Ing. Davide Ferriello è stato affidato l’appalto misto di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la realizzazione della Casa di Comunità.

In precedenza la Giunta regionale aveva individuato le procedure di appalto da far svolgere alla SORESA, sottoscrivendo con le Asl provvedimenti che demandavano l’esercizio delle competenze, relative alla realizzazione degli interventi. E relativamente a tutti i progetti, i costi risultavano superiori all’importo dei relativi finanziamenti, risultando necessario integrare le risorse da altre fonti. Stante l’urgenza dettata dalle scadenze del Pnrr, veniva comunque dato il via alla procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria avente ad oggetto l’appalto misto che comprendeva anche i lotti di competenza dell’Asl Na 2 Nord.

Purtroppo era “in agguato” un imprevisto, peraltro non raro negli appalti. Infatti proprio in riferimento all’aggiudicazione del lotto 11 relativo alla Casa della Comunità di Ischia, l’Asl era costretta a comunicare alla Regione che erano emerse irregolarità. Infatti «alla luce dei controlli di regolarità fiscale effettuati presso l’Agenzia delle Entrate in capo agli aggiudicatari del lotto 11, emergevano a carico dell’impresa aggiudicataria violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse superiori alla soglia di gravità fissata dal legislatore tali da comportare l’esclusione automatica del concorrente» e dunque l’Azienda Sanitaria intendeva recedere parzialmente dall’Accordo Quadro. Recesso poi formalizzato.

La soluzione veniva trovata a tambur battente. Veniva chiesta infatti la disponibilità ad accettare l’appalto all’operatore già aggiudicatario di altro lotto, il n. 10. Il “Consorzio Innova” si dichiarava disponibile e a giugno scorso ha trasmesso il progetto esecutivo, validato dal rup ing. Michele Arienzo. Stante l’urgenza di sottoscrivere il contratto per avviare le attività di realizzazione dell’intervento, il direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche ha approvato il progetto esecutivo e affidato i lavori al “Consorzio Innova” (consorziata esecutrice “Aeffe”) per l’importo contrattuale di 1.033.084,36 euro oltre Iva. Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato nominato il geom. Emmanuel Castagna. Con questo atto la Casa di Comunità a Ischia si appresta a diventare realtà.