ROMA (ITALPRESS) – “Tutti si concentrano sulla figura del premier. Ma il punto è il governo di legislatura. Un governo solo che per cinque anni si confronta con l’estero, con l’Europa, con i governatori. La polpa è lì”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli.

«Entro la legislatura approveremo sia il premierato sia l’Autonomia». Calderoli si dice “convinto che il popolo darà il consenso. Che è la cosa più importante».

“I due terzi non si raggiungeranno mai -afferma – Il confronto è con opposizioni che, prima ancora di leggere il testo, hanno annunciato i comitati del no. Ho appena fatto le vaccinazioni, non ne farò una malattia. Ed è giusto che decida il popolo”.

