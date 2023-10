Calcio giovanile, Barano. L’U14 Regionale fa bottino pieno, bene le altre

Week-end impegnativo per i piccoli calciatori del Barano Calcio impegnato con le 4 formazioni.

Si parte con l’U16 Regionale che al Di Iorio ha la meglio su una bella e organizzata Sibilla Bacoli con il risultato di 2-0. Buona la prestazione degli aquilotti che riescono a costruire diverse azioni importanti anche se manca un po’ di lucidità negli ultimi 10 metri. Ancora in gol Giorgio Migliaccio, classe 2009, che solo dopo due gare è già a quattro reti realizzate. Sul finire della gara, Cortese completa in rete una bella azione corale. Unica nota negativa l’infortunio di Cristian Esposito che lascia il campo ad inizio gara. Nulla di preoccupante, domenica prossima sarà della truppa.

Mister Montefusco e la sua U15 regionale, si ferma in trasferta contro la Juve Domizia per 2 a 0. Un primo tempo opaco per i bianconeri. Nel secondo tempo, dopo una risvegliata del mister negli spogliatoi, il secondo tempo viene giocato molto meglio. La regola è sempre la stessa: si guarda alla prestazione, non al risultato.

L’U14 Regionale di mr Marco Pinto sbanca la “Paratina” con un importante risultato. Gli aquilotti confermano quanto di buono fatto vedere durante la prima in casa, sfoggiando un’ottima prestazione fuori casa. Segnali importanti di un gruppo destinato a crescere. Lo piccolo in grande spolvero realizza una tripletta. Poi ci pensano Ciunfrini, Conte M e Botta. Il Mister non ha dubbi: “Piedi ben saldati a terra e lavorare.”

La carrellata termina con l’U13 di mr Daniele D’Abundo che si trova ad affrontare un girone di “ferro”. Con la Peluso Academy, i piccoli bianconeri potevano solo dimostrare una buona prestazione e mettere a frutto quelli che sono gli insegnamenti del mister. C’è tempo per i risultati. Quello che conta, oggi, è la prestazione, la crescita e la voglia di imparare.