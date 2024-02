Buon compleanno, Giovanni! | #4WD

Il mio carissimo amico e maestro beccacciaio, Giovanni La Marca, oggi compie settant’anni. Dedicargli oggi questo pensiero, oltre alla consueta telefonata, è per me un autentico piacere, utile a ripercorrere anche con Voi lettori il nostro cammino prezioso ed ininterrotto di stima ed amicizia.

Conobbi Giovanni sul porto di Bar, in Montenegro, mentre con amici tornavamo entrambi da una battuta di caccia nell’est europeo. Erano gli anni novanta, l’euro non aveva ancora cominciato ad affliggere le nostre tasche e tutti affrontavamo la vita in modo più spensierato, specialmente io che, a differenza sua, non avevo ancora moglie e figli.

Sono trascorsi oltre trent’anni da quell’incontro e Giovanni, con tutta la sua splendida famiglia, resta tuttora uno dei miei amici più cari. Nel suo modo semplice e schietto di porsi, ritrovo in lui giorno dopo giorno esempi ed insegnamenti preziosi, non solo nell’arte venatoria di cui è profondo conoscitore, ma anche molte affinità in quei valori essenziali della vita come -appunto- l’amicizia, il rispetto, la lealtà, l’onore.

Nelle “passeggiate” tra boschi e stoppie (secondo la stagione) che facciamo insieme ai nostri ausiliari alla ricerca di beccacce e quaglie, riscopro ogni volta il piacere di staccare la spina dalla frenesia dei nostri ritmi quotidiani e immergerci in alcune ore di solitudine con la natura, avvalorando puntualmente il sacrificio di quella levataccia mattutina e di molti chilometri di viaggio. Ma soprattutto, cresce progressivamente la mia ammirazione per il suo grande entusiasmo e per la forza profusi a vantaggio della sua passione, che in barba all’età che avanza non arretra di un solo passo. E quando la giornata venatoria finisce, che gioia fermarsi, prima di ripartire verso casa, a pasteggiare all’aria aperta con la sua preziosa selezione di pane, salumi e formaggi del giorno, puntualmente innaffiati da un magnifico rosso genuino vinificato direttamente a casa sua.

Giovanni è un personaggio “vecchio stampo”, la classica persona della quale fidarsi ciecamente e che gode del rispetto incondizionato di chiunque lo conosca. Impossibile andare con lui al bar per un caffè e non vederlo offrirne almeno altri cinque a persone sopraggiunte che inutilmente provano a fare altrettanto con lui.

A Giovanni La Marca, in questo giorno così importante, auguro ogni bene, salute e lunga vita, ma soprattutto che la nostra amicizia resista inossidabile ai segni del tempo e all’indifferenza di una società sempre più arida nei rapporti interpersonali.