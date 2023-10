Budoni-Ischia. Buonocore: «Torniamo a casa contante certezze»

Non mostra un entusiasmo eccessivo. È contento ma con equilibrio. Mister Enrico Buonocore arriva nella accogliente sala stampa del Budoni sapendo di dover restare con i piedi per terra e di non dover andare oltre quello che ha visto in campo.

Il Mister, il “sommo poeta” come ci ha ricordato mentre si accendeva una sigaretta all’esterno del Mazzella prima di partire, scambiando qualche battuta con gli amici di sempre, è di quelli che pensa ai 90 minuti. Ogni partita inizia e finisce. E ogni volta, lui, vuole il massimo. E questa volta l’Ischia lo ha dato per davvero.

I colleghi di Directa Sport hanno avuto parole di elogio per i gialloblu anche durante la professionale telecronaca realizzata da Francesco Tuffu.

Prima di leggere l’intervista del collega Tuffu, Buonocore ha risposto ad altri giornalisti presenti in sala stampa che, dopo il triplice fischio hanno evidenziato la buona prova dei gialloblù.

Mister, primo tempo perfetto e nel secondo, invece, siete stati impegnati a gestire il risultato. Complimenti perché oggi abbiamo visto davvero un gran bel calcio, soprattutto vogliamo fare i complimenti al numero 16 che, per il nostro modesto parere, è stato il migliore in campo.

“Alessandro Patalano è un 2005 e l’anno scorso è stato già con noi e ha vinto il campionato d’eccellenza. Il campionato d’Eccellenza Campano è difficile. Oggi L’Ischia ha fatto una buona partita anche se nelle altre partite devo dire che c’è mancato un pizzico anche di esperienza. Abbiamo una squadra di ragazzi, molto giovani e avevamo bisogno di una vittoria. Penso che l’Ischia abbia fatto molto bene e abbia meritato. Torniamo a casa molto contenti, con delle certezze che fino a prima della partita non avevamo, perché non avevamo ancora vinto. Ci mancava la vittoria. Adesso questa è una squadra è cosciente che si può divertire”.

Poi il mister gialloblù aggiunge: “Abbiamo sempre fatto delle buone partite e anche domenica scorsa con la Cavese non meritavamo assolutamente di perdere. E sappiamo tutti perché l’abbiamo persa. La squadra continua a creare occasioni e abbiamo grandi margini di miglioramento”.

Sulle certezze, Buonocore chiarisce: “Sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi. Siamo saliti sempre molto bene i meccanismi che proviamo durante la settimana iniziano ad essere assimilati e ben praticati.”

I colleghi, poi, gli hanno ancora chiesto: “Vi abbiamo apprezzati in tutti i reparti. In difesa il capitano ha dato il suo supporto anche al centrocampo che ha attivato bene l’attacco. Ripeto, forse il migliore in campo, lì davanti, l’ex Alessandria

“Talamo è un 2000 e oggi ha trovato il gol e ha compreso l’importanza di eseguire i tagli che gli ho chiesto e ha fatto la differenza. A noi mancavano il difensore centrale titolare perché infortunato e il centrocampista titolare, Giacomarro, che è la pedina più esperta e il giocatore con esperienza di tutti in rosa. Ma oggi tutti hanno una grande partita. Patalano ha confermato i nostri auspici. Abbiamo avuto lo spirito giusto nell’affrontare una partita non facile. Il Budoni è una buona squadra, arrivava a questo scontro dopo quattro risultati utili consecutivi conseguiti in buone partite, sempre allenata molto bene da un ex grande giocatore. Per noi era un banco di prova importante”.

L’intervista di Francesco Tuffu di Directa Sport

Mister Enrico Buonocore arriva la prima vittoria in campionato dell’Ischia. Una vittoria netta

Si, oggi abbiamo fatto una grande partita. Volevamo la vittoria perché nelle prime quattro partite ci era mancato e quello zero nella casella delle vittorie ci sta stretto. Per noi era molto importante saper approcciare bene, i ragazzi sono stati bravissimi e credo che oggi la partita non sia mai stata in discussione. Torniamo a casa consapevoli di avere una buona squadra e con la consapevolezza di avere maggiori certezze rispetto al fischio iniziale della partita.

Un grande primo tempo giocato molto bene in verticale. La squadra riusciva a essere pericolosa con pochi passaggi. E poi particolarmente importante aver chiuso la gara virtualmente nella ripresa dopo 1 minuto

Sicuramente, dopo 2 minuti del secondo tempo abbiamo fatto il terzo gol e la partita è proprio finita. Dopo l’abbiamo gestita. Abbiamo fatto molto bene e siamo contenti. Secondo me qui è un campo difficile e non sarà facile per le squadre che verranno a giocare contro il Budoni che è una buona squadra, allenata bene. Noi abbiamo oggi fatto il massimo e per lo loro è stata una partita no. Quindi credo che quando le partite finiscono così la squadra che perde 4 a 0 ha ampi margini di miglioramento. Solo quando perdi 1 a 0 vuol dire che hai fatto il massimo invece perdere 4 a 0 vuol dire che oggi la squadra ha avuto una giornata no. Ci può stare, ma ha ampi margini di tornare a fare quello che sta facendo. Me lo auguro perché Raffaele, insomma, abbiamo giocato tante volte contro ed è stato un piacere ritrovarlo. Oggi siamo contenti per la vittoria.

Vi lasciate alle spalle la sconfitta con la Cavese che non avevate digerito bene e adesso avete lanciato la vostra candidatura a fare un campionato importante.

“Noi abbiamo una squadra molto giovane ed era importante vincere la prima partita. Questa squadra ha bisogno di autostima e di vincere. Lavoriamo molto durante la settimana e quindi vuol dire che vincendo la partita questi ragazzi hanno ancora più voglia di apprendere. L’Ischia è una squadra molto giovane e gioca anche sulle ali dell’entusiasmo e questa vittoria, sicuramente, ci aiuterà molto a livello mentale e a sviluppare la nostra mentalità sempre meglio. Partita per partita cerchiamo di migliorarci sempre. Questa squadra ha ancora tanti margini di miglioramento. Oggi (ieri, ndr) ci mancavano anche due giocatori titolari, e il risultato mi lascia, davvero, molto contento. I ragazzi sono stati bravissimi.