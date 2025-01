Brutta Ischia a Fasano e sconfitta: la doppietta di Corvino stende i gialloblu

CITTA’ DI FASANO-ISCHIA 2-0

Serie D | Girone H | 21a giornata – 4a di ritorno

Una flessione preoccupante, l’identità che sembra essersi (di nuovo) smarrita e poche idee di gioco. L’Ischia Calcio cade allo Stadio Vito Curlo contro il Città di Fasano nello scontro diretto e colleziona la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, la nona complessiva in campionato. La squadra di Simone Corino continua a vivere il suo periodo altalenante e vanifica il bottino conquistato tra fine novembre e metà dicembre: con i due punti ottenuti nelle ultime cinque partite, gli isolani vedono ridotto il vantaggio sulla zona playout, ora distante appena quattro lunghezze.

La Puglia si conferma terra ostile e certifica le difficoltà del momento di un gruppo che non riesce a risollevarsi. Lo staff tecnico punta sul 4-3-3 anche nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato: Gemito si ferma nel riscaldamento e al suo posto c’è Paduano, in difesa trova continuità la coppia Chiariello-Pastore, con Colella e D’Anna sulle corsie. A metà campo Corino sceglie Vrdoljak, supportato da Patalano e Giacomarro; in attacco invece debutta Piszczek, Talamo e Desiato completano il tridente. In avvio di match primo tentativo da parte dei padroni di casa, ci prova Corvino con una punizione dalla distanza e il portiere neutralizza centralmente senza troppe difficoltà. Risponde la compagine isolana con Talamo, la sua conclusione è facile preda di Lombardo. I pugliesi tornano alla carica e sbloccano il risultato nella fase centrale della prima frazione di gioco.

Al 20’ Corvino si incarica della battuta di un calcio di punizione da posizione defilata e sorprende Paduano sul primo palo con una traiettoria velenosa. Superata la mezz’ora, brutto scontro aereo tra Onraita e Desiato, con entrambi che sono costretti alle cure dei sanitari. Il classe 2007 torna in campo e riprende la sua gara con un vistoso turbante. Al 40’ l’Ischia va vicino al pareggio: Talamo sguscia sulla sinistra e serve in area Desiato in ottima posizione, l’under apre troppo il piatto e manda largo alla sinistra di Lombardo. Al tramonto della prima frazione, D’Anna perde una palla sanguinosa, Marsico allarga immediatamente per Battista, ma il suo mancino termina fuori. Due giri di lancette più tardi, Corvino conclude dalla distanza e Paduano non corre particolari rischi. Il Fasano conduce 1-0 alla fine dei 45’ iniziali, squadre a riposo dopo quattro minuti di recupero.

Ad inizio ripresa la formazione di Agovino si rende pericolosa: al 48’, sugli sviluppi di una palla inattiva, Tangorre impatta di testa e non trova il bersaglio. Al 56’ arriva il raddoppio dei biancazzurri, ancora con Corvino: in contropiede Tangorre lancia per Marsico che lavora la sfera sulla sinistra, entra in area e scarica per il numero 10 che, con un destro ad incrociare, infila Paduano e firma la doppietta personale. L’Ischia cerca di svegliarsi con un cross insidioso di Giacomarro, Lombardo non si fa sorprendere e blocca, anticipando Piszczek. Al 63’ i gialloblu recriminano per un contatto in area tra Urquiza e D’Anna, il signor Anonini lascia proseguire tra le veementi proteste degli ospiti. Al 71’ ci provano ancora gli ischitani con Talamo che in area riceve una palla da Giacomarro, il tiro dell’ariete è distante dallo specchio della porta.

All’80’ Battista va vicino al tris con una giocata personale che si conclude con un tiro che termina alto sulla traversa. In pieno recupero l’ultima emozione è di marca isolana: Trofa serve un traversone ad Errico che, di testa, spedisce fuori. Il match allo Stadio Curlo non ha altro da raccontare e la sfida va in archivio con la nona sconfitta in campionato per la brigata di Corino.

Prestazione sottotono, nessuna continuità: la squadra torna a casa con pochi spunti interessanti e con una prova largamente incolore. Il ko nello scontro diretto per la salvezza rende nuovamente preoccupante la situazione di classifica, con il margine sulla zona playout ridotto a quattro punti. Tra una settimana sarà derby con l’Angri al Mazzella, servirà una gara maiuscola per riscattare il ko sul suolo pugliese e per riprendere la marcia verso il traguardo.

Il tabellino

Città di Fasano: Lombardo, Tangorre, Lupoli (72’ Ballatore), Penza, Onraita (46’ Urquiza), Orlando, Battista, Ganci (65’ Clemente), Marsico (65’ Losavio), Corvino, Mauriello. A disposizione: Gattuso, Murgia, Kola, Iaia, Capobianco. Allenatore: Agovino.

Ischia Calcio: Paduano, Colella, Patalano, Vrdoljak, Chiariello, Pastore, Desiato (69’ Mollo), D’Anna (70’ Bianchi), Piszczek (77’ Errico), Giacomarro (76’ Trofa), Talamo. A disposizione: Gemito, Ballirano, Montanino V., Buono, Arcamone. Allenatore: Corino.

Arbitro: Antonini (Rimini). Assistenti: Palazzo (Campobasso) e D’Anchera (Campobasso).

Marcatori: 20’ Corvino (CF), 57’ Corvino (CF).

Ammoniti: Giacomarro (I), D’Anna (I), Battista (CF), Penza (CF).

Angoli: 2-5.

Durata: p.t. 49’, s.t. 49’ .

Spettatori 700 circa di cui 50 ischitani