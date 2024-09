Brindisi-Ischia, le pagelle. Favetta bomber, Mattera e Pastore insuperabili. Florio e Trofa comandano sulla corsia destra

L’Ischia Calcio sbanca lo stadio Fanuzzi e manda ko il Brindisi nella gara valida per la prima giornata del campionato di Serie D, Girone H. Alla squadra di Enrico Buonocore basta la rete messa a segno da Favetta nelle battute conclusive dell’incontro: il gruppo rientra sull’isola con i tre punti.

Iannaccone 6.5 – Prima da titolare e debutto tra i grandi su un palcoscenico con i riflettori puntati. Esordio più che positivo per il giovane estremo difensore che conferma le sensazioni iniziali del mister e del suo staff. Poco impegnato, complice lo straordinario lavoro della difesa, si fa trovare pronto sulle uscite. Legge sempre le intenzioni dei biancazzurri e non si lascia sorprendere. Attento.

Florio 6.5 – In diverse circostanze abbiamo raccontato le ormai indiscutibili qualità del terzino gialloblù. Entra meno in zona centrale perché c’è traffico, preferisce agire sulla fascia destra con maggiore continuità e rinnova il suo asse consolidato con capitan Trofa. Da una sua verticalizzazione si sviluppa l’azione che porta alla rete di Favetta nel secondo tempo. Pungente.

Mattera Giuseppe 7 – Ritrova l’ambiente e il calore pugliese, questa volta con la casacca isolana. Dodici anni fa il gol che aprì le marcature al Fanuzzi (partita conclusa poi 0-3, ndr), a distanza di oltre un decennio si ripete con una prestazione super su Mokulu. Segue il centravanti in ogni movimento, non gli lascia spazio per incidere e si guadagna un voto fantastico in pagella. Maestoso.

Pastore 7 – Assieme al collega di reparto è protagonista di una prestazione di notevole solidità. Al netto di una disattenzione in avvio di partita, è impeccabile in fase difensiva e dalle sue parti difficilmente si passa. Sfiora anche il vantaggio sugli sviluppi di una palla inattiva, il suo colpo di testa si perde di poco sul fondo. Tra i migliori dell’Ischia in quel di Brindisi. Gigante.

Giovanni Mattera 6.5 – Trova conferme sulla corsia sinistra e il suo impiego è importante in termini di affidabilità, di spinta e di duttilità. Dopo aver preso le misure agli avversari, li contiene e dalla sua fascia nasce soltanto il cross che vale l’azione più ghiotta dei padroni di casa a fine primo tempo. Nella frazione iniziale dà il suo contributo in fase d’attacco e trova anche due conclusioni. Più gestione e controllo nella ripresa. Pendolino.

Trofa 6.5 – Contro l’Acerrana è stato il miglior in campo, Buonocore non ha dubbi e lo sceglie ancora per la sfida in terra pugliese. Servono esperienza e carisma in campo, il capitano risponde con una prova di grandissima generosità. Carattere, coraggio e tecnica rientrano nel suo bagaglio, poi lascia il segno quando una sua conclusione impegna Milan: sulla ribattuta Favetta sigla il gol vittoria. È il calciatore con la migliore condizione, lo staff decide di tenerlo in campo fino alla fine. Leader.

Giacomarro 6.5 – La sua conferma è uno dei colpi più importanti dell’estate ischitana. Garantisce equilibrio e geometrie, dai suoi piedi si innescano le manovre più pericolose della squadra. Nel corso della prima frazione cerca anche di impensierire la retroguardia biancazzurra, ottimo invece il filtro in mediana. È chiamato a neutralizzare l’azione dei centrocampisti di Monticciolo, lo fa bene. Regista (94’ Chiariello s.v.).

Patalano 6.5 – Torna sull’isola dopo la parentesi lampo con una squadra di Lega Pro e il tecnico gli consegna le chiavi della mezzala mancina. Si alterna spesso con Quirino, accompagna la manovra, si inserisce anche senza palla tra il centrale e il terzino. La condizione non è ancora al top, il suo però è un innesto di valore per l’Ischia. Elastico

(61’ D’Anna 6 – Voto in pagella penalizzato da quel contropiede sprecato nel recupero, avrebbe permesso ai compagni di chiudere anzitempo la sfida).

Battista 6 – A Casalnuovo contro l’Acerrana ha impressionato con il suo sinistro. Al Fanuzzi fa tutto bene fino ai quindici metri, sbagliando un paio di giocate e divorandosi una clamorosa occasione dall’interno dell’area. Quando converge dalla destra verso il centro scatena sempre qualcosa di pericoloso sulla trequarti brindisina. Illuminante

(69’ Maiorano 6 – Il suo ingresso è prezioso in un momento non semplice della gara, porta energie nuove al centrocampo gialloblù e fa bene in interdizione).

Favetta 7.5 – La fortuna premia gli audaci e il suo è un gol fortunato, ma decisivo: la deviazione da pochi passi vale la vittoria e tre punti prestigiosi su un campo non facile. Nel primo tempo è sfortunato in più di una circostanza, scivolando o mancando la giocata giusta. Si fa perdonare con una rete da classico bomber che attende in area il pallone giusto. Goleador

(82’ Talamo 6 – Come D’Anna ha la chance per chiudere in anticipo la sfida, ma fa sfumare una ripartenza interessante. La sua presenza tuttavia garantisce una soluzione in più).

Quirino 6.5 – Rispetto a Battista ci prova con maggiore determinazione. Spesso si accentra e va al tiro, non si fa intimorire quando deve provarci con il piede debole. Può fare meglio sicuramente, ha tutto il tempo per trovare la migliore condizione ed essere più incisivo. Si attende la consacrazione dopo l’ottima stagione scorsa. Tenace

(72’ Gadaleta 6.5 – Ottimo impatto sul match per l’ex Procida che nel finale innesca Talamo in contropiede con un passaggio delizioso).

Buonocore/Corino – È una bella, bellissima Ischia quella vista a Brindisi nella gara valida per il primo turno del campionato. Nonostante il caldo e una forma atletica non ancora straordinaria, la squadra gialloblù domina e costruisce una valanga di occasioni. La difesa è impeccabile, il centrocampo reagisce bene e l’attacco capitalizza. Qualche miglioramento nella concretizzazione va fatto, i ragazzi però rispondono in maniera positiva alla partita inaugurale del girone.