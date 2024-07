“Borgo in Festa” e Sant’Anna, sosta selvaggia in via Antonio De Luca. Nuova iniziativa di Davide Conte con una diffida al Comune

Ci risiamo. Dopo la denuncia della scorsa estate che evidentemente non ha sortito effetto alcuno, Davide Conte ritorna alla carica sul problema della sosta selvaggia “autorizzata” di veicoli a due ruote all’imbocco di via Antonio De Luca a Ischia Ponte. Una situazione che si aggrava ovviamente nei mesi estivi e in particolare quando vengono organizzati gli eventi che vedono come teatro proprio il Borgo, attirando una folla di residenti ed ospiti. Questa sosta tolleratae sicuramente non impedita efficacemente ostacola il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso e dunque non garantisce la sicurezza.

L’assenza di repressione da parte del Comune e in particolare della Polizia Locale aveva indotto ad agosto 2023 Davide Conte a presentare un esposto al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, alla Compagnia Carabinieri Ischia e per conoscenza al sindaco di Ischia e al comandante della Polizia Locale. Adesso, a distanza di quasi un anno, visto che la situazione non è cambiata, ha indirizzato al sindaco Enzo Ferrandino, al comandante Chiara Romano e per conoscenza alla Compagnia Carabinieri e al commissariato di P.S. una diffida avente ad oggetto: Serate “Borgo in Festa” e “Sant’Anna”. A preoccupare infatti è anche l’evento clou dell’estate ischitana, che provoca una vera e propria “invasione” del Borgo.

Nell’invito-diffida si premette: «Tenuto conto che ormai da anni, sotto l’egida di codesta amministrazione comunale, la porzione di Via Antonio De Luca compresa tra l’angolo di Via Antonio Sogliuzzo (Hotel Noris) e quello di Via Nuova Cartaromana è ostaggio del parcheggio indiscriminato e quasi sempre impunito di veicoli a due ruote che occupano anche lo stallo invalidi, impediscono il passaggio di qualsiasi autoveicolo diretto al proprio posteggio privato e, peggio ancora, di qualsiasi mezzo di soccorso dovesse mai accedere a supporto di chiamate dei residenti».

EVENTI A RISCHIO?

Quindi Davide Conte evidenzia «che nonostante le reiterate segnalazioni del sottoscritto, il fenomeno si ripete puntualmente e non solo nelle serate in cui ad Ischia Ponte sono presenti attrazioni o appuntamenti che la affollano oltre misura, ma anche in giornate pressoché ordinarie, senza che il sindaco o il comandante della P.L. adottino alcun provvedimento serio e utile ad affrontare concretamente il problema, anche tenendo conto che la presenza tutt’altro che costante in zona della Polizia Locale fa sì che il sottoscritto abbia spesso dovuto far ricorso alla solerzia e alla disponibilità della locale Compagnia Carabinieri per rintracciare agenti e farli intervenire».

La diffida fa poi espressamente richiamo agli imminenti appuntamenti in programma e riporta anche un episodio particolarmente grave che la dice lunga sul rispetto delle regole da parte dei nostri amministratori: «Considerato, altresì, che questa sera mi risulta in programma ad Ischia Ponte una serata della serie “Borgo in Festa” e che venerdì 26 luglio ci sarà la storica Festa a mare agli Scogli di Sant’Anna e, a quanto pare, l’unico provvedimento adottato già da giorni dalla Polizia Locale (foto allegata) è stata l’apposizione di inutili strisce biancorosse al muro del Condominio Palazzo Scalfati e che già ieri sera, come si evince dalla medesima foto, la sosta selvaggia era regolarmente in corso e, tra i ciclomotori multati in sosta vietata, risultava essere presente anche quello condotto da un componente della Giunta Comunale (della serie, il buon esempio)».

Pertanto «invita e diffida il sindaco e il comandante della Polizia Locale a porre in essere per tempo ogni provvedimento utile a garantire la sicurezza e la vivibilità dei cittadini residenti nel tratto in questione di Via Antonio De Luca, anche a costo di valutare, unitamente all’Autorità Locale di P.S. (che ci legge in copia), la presenza o meno delle condizioni ideali per svolgere tali eventi nel rispetto delle normative vigenti. Il tutto, fermo e impregiudicato il diritto del sottoscritto a tutelarsi nei modi e nelle sedi previste dalla Legge». Questo malcostume verrà eliminato una volta per tutte?